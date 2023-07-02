Церковный праздник 2 июля: что нельзя делать и главная молитва

2 июля православная церковь чтит память апостола Иуды Фаддея, который был близким родственником Иисуса. Не стоит путать его с Иудой Искариотским, предавшим Христа.
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Святой Иуда Фаддей был преданным учеником Иисуса и одним из 12 его апостолов. Называл себя слугой Христовым. После Воскресения Иисуса Фаддей проповедовал в Галилее, Самарии и Иудее, а позже в Аравии, Сирии и Месопотамии, а также нес слово Божие в Персию.
Святой претерпел много преследований и закончил свою жизнь в мучениях. Его повесили на дереве, а затем стреляли по него стрелами. По преданию на могиле святого Фаддея построен армянский Монастырь Святого Фаддея, расположенный вблизи города Маку в провинции Западный Азербайджан в Иране.
Другая версия гласит, что его тело перевезли в Рим и похоронили в Соборе св. Петра.
День Ангела сегодня отмечают: Варлаам, Иоанн, Мария.
Святой Фаддей! Ты имел счастье принадлежать к семье Христа Спасителя, преславный апостол и мученик. Ты яснеешь великими добродетелями, верный покровителю поклоняющихся тебе и к тебе с доверием прибегающих! Ты - опекун и покровитель наш в самых сложных обстоятельствах. Поэтому становлюсь перед тобой и умоляю из глубины моего сердца: приди на помощь мне своим могущественным покровительством, ибо ты имеешь от Бога милость приходить со скорой помощью к тем, кто потерял уже всякую надежду на спасение.
Взгляни на меня ласково! Прошу тебя смиренно: посмотри милосердно на меня и не презри моей просьбы. Пусть доверие мое не будет сражено! Тебя даровал Бог благодатью приходить на помощь попавшим в безнадежное положение. Потому и я, оказавшись в беде, прошу тебя о заступничестве перед Христом Спасителем. Всю жизнь мою буду тебе благодарить и буду чтить тебя как моего особого опекуна. Благодарить буду Бога за благодати, полученные через твое посредничество, и вовсю распространять буду славу имени твоего. Аминь.
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