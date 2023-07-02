Церковный праздник 2 июля: что нельзя делать и главная молитва

История праздника

Святой Иуда Фаддей был преданным учеником Иисуса и одним из 12 его апостолов. Называл себя слугой Христовым. После Воскресения Иисуса Фаддей проповедовал в Галилее, Самарии и Иудее, а позже в Аравии, Сирии и Месопотамии, а также нес слово Божие в Персию.

Святой претерпел много преследований и закончил свою жизнь в мучениях. Его повесили на дереве, а затем стреляли по него стрелами. По преданию на могиле святого Фаддея построен армянский Монастырь Святого Фаддея, расположенный вблизи города Маку в провинции Западный Азербайджан в Иране.

Другая версия гласит, что его тело перевезли в Рим и похоронили в Соборе св. Петра.

Приметы праздника

дело, начатое 2 июля, будет успешным

если к вечеру кучевые облака исчезли, то погода будет ясная и без осадков

вечером радуга - к хорошей погоде

если пчелы сидят на стенках ульев, то это к жаре, если становятся злее, чаще жалят - это к засухе

пчела полетела на хлеб или фруктовые деревья - будет урожай

Что нельзя делать сегодня

не беспокойте пчел без причины, не давайте никому мед, иначе вам придется самому просить его взаймы

нельзя унывать и злиться

не стоит брать и давать долг в этот день, иначе вас круглый год будут преследовать финансовые трудности

День Ангела сегодня отмечают: Варлаам, Иоанн, Мария.

Молитва к Фаддею

Святой Фаддей! Ты имел счастье принадлежать к семье Христа Спасителя, преславный апостол и мученик. Ты яснеешь великими добродетелями, верный покровителю поклоняющихся тебе и к тебе с доверием прибегающих! Ты - опекун и покровитель наш в самых сложных обстоятельствах. Поэтому становлюсь перед тобой и умоляю из глубины моего сердца: приди на помощь мне своим могущественным покровительством, ибо ты имеешь от Бога милость приходить со скорой помощью к тем, кто потерял уже всякую надежду на спасение.

Взгляни на меня ласково! Прошу тебя смиренно: посмотри милосердно на меня и не презри моей просьбы. Пусть доверие мое не будет сражено! Тебя даровал Бог благодатью приходить на помощь попавшим в безнадежное положение. Потому и я, оказавшись в беде, прошу тебя о заступничестве перед Христом Спасителем. Всю жизнь мою буду тебе благодарить и буду чтить тебя как моего особого опекуна. Благодарить буду Бога за благодати, полученные через твое посредничество, и вовсю распространять буду славу имени твоего. Аминь.