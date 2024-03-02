Церковне свято 2 березня: що категорично не можна робити, щоб не втратити своє щастя
2 березня церква за новим календарем вшановує священномученика Феодота, за старим стилем у цей день молилися до святого мученика Теодора Тирона.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія свята
Феодот був єпископом у місті Кіринеї, що на Кіпрі. У той час за наказом імператора Лікінія переслідували християн. Втім, Феодота це не злякало і він відкрито проповідував віру в Ісуса і намагався язичників навернути у християнство. Як тільки святий дізнався, що його хочуть схопити воїни імператора і покарати за віру, він сам до них прийшов.
Феодота піддали великим тортурам, а тоді відправили до в'язниці. Через 5 днів святому наказали зректися Христа, але він не пішов на це. Тоді його поклали на залізні решітки, розвели під ними багаття, вбили чоловіку цвяхи в руки і ноги і змусили після цих тортур йти. Люди, які побачили це, увірували в істинного Господа.
Коли до влади прийшов імператор Костянтин, він дарував всім мученикам свободу і дозволив сповідувати християнство. Звільнений Феодот повернувся у рідне місто і ще два роки служив єпископом, а потім помер.
У народі цей день називали Вітроносом. Предки вірили, що можна легко підхопити застуду, тому намагалися без нагальної причини не виходити з дому. Також у цей день сіяли на розсаду насіння помідорів, перцю, ранньої білокачанної, цвітної й брюссельської капусти, щоб був гарний урожай.
Прикмети дня
- тепла погода - буде рання весна
- погода погана - весна буде пізньою
- який сьогодні день - таким буде і літо: теплий - до теплого і мокрого літа, морозний - до холодного, а якщо дощ пішов, то все літо буде дощовим
- якщо опівдні багато сонця - буде багатий урожай хліба
Що сьогодні не можна робити
- веселитися, гучно святкувати
- скандалити і сваритися
- працювати і виконувати важкі справи по дому
- дивитися на вечірнє небо - дуже поганим знаком вважається, якщо побачите падаючу зірку. Вона віщує тяжку хворобу і навіть смерть
- купувати одяг і латати шкарпетки - так можна зашити своє щастя
- вагітним не можна обіймати чужих дітей, інакше власна дитина часто хворітиме
День ангела сьогодні святкують: Агафон, Арсеній, Богдан, Євдокія, Микола, Сава, Федот.
Молитва за урожай
"Господи Боже, Отче наш, що сказав нашому прабатькові: "В поті чола твого будеш їсти хліб свій!" Скоряюся волі Твоїй святій, з молитвою на устах кричу, допоможи мені і благослови мою працю, нехай моя нива примножиться урожаєм моїм рідним і мені, Господи, на пожиток, а Тобі на славу". Амінь.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
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