Церковный праздник 2 марта: что категорически нельзя делать, чтобы не потерять свое счастье
2 марта церковь по новому календарю чтит священномученика Феодота, по старому стилю в этот день молились святому мученику Теодору Тирону.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
Феодот был епископом в городе Киринее на Кипре. В то время по приказу императора Ликиния преследовали христиан. Но Феодота это не испугало, и он открыто проповедовал веру в Иисуса и пытался язычников обратить в христианство. Как только святой узнал, что его хотят схватить воины императора и наказать за веру, он сам к ним пришел.
Феодота подвергли большим пыткам, а затем отправили в тюрьму. Через 5 дней святому приказали отречься от Христа, но он не пошел на это. Тогда его положили на железные решетки, развели под ними костер, вбили гвозди в руки и ноги и заставили после этих пыток идти. Люди, увидевшие это, уверовали в истинного Господа.
Когда к власти пришел император Константин, он даровал всем мученикам свободу и позволил исповедовать христианство. Освобожденный Феодот вернулся в родной город и еще два года служил епископом, а затем умер.
В народе этот день называли Ветроносом. Предки верили, что можно легко подхватить простуду, поэтому старались без причины не выходить из дома. Также в этот день сеяли на рассаду семена помидоров, перца, ранней белокочанной, цветной и брюссельской капусты, чтобы был хороший урожай.
Приметы дня
- теплая погода - будет ранняя весна
- погода плохая - весна будет поздней
- какой сегодня день - таким будет и лето: теплый - к теплому и мокрому лету, морозный - к холодному, а если дождь ушел, то все лето будет дождливым
- если в полдень много солнца - будет богатый урожай хлеба
Что сегодня нельзя делать
- веселиться, громко праздновать
- скандалить и ссориться
- работать и выполнять трудные дела по дому
- смотреть на вечернее небо - очень плохим знаком считается, если увидите падающую звезду. Она предвещает тяжелую болезнь и даже смерть
- покупать одежду и латать носки - так можно зашить свое счастье
- беременным нельзя обнимать чужих детей, иначе собственный ребенок будет часто болеть
День ангела сегодня празднуют: Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Николай, Савва, Федот.
Молитва за урожай
"Господи Боже, Отче наш, который сказал нашему праотцу: "В поте лица твоего будешь есть хлеб свой!" Покоряюсь воле Твоей святой, с молитвой на устах орю, помоги мне и благослови мою работу, пусть моя нива умножится урожаем моим родным и мне, Господи, на пищу, а Тебе во славу". Аминь.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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