ua en ru
Сб, 02 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Церковный праздник 2 марта: что категорически нельзя делать, чтобы не потерять свое счастье

Суббота 02 марта 2024 06:00
UA EN RU
Церковный праздник 2 марта: что категорически нельзя делать, чтобы не потерять свое счастье Какой праздник 2 марта (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

2 марта церковь по новому календарю чтит священномученика Феодота, по старому стилю в этот день молились святому мученику Теодору Тирону.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Феодот был епископом в городе Киринее на Кипре. В то время по приказу императора Ликиния преследовали христиан. Но Феодота это не испугало, и он открыто проповедовал веру в Иисуса и пытался язычников обратить в христианство. Как только святой узнал, что его хотят схватить воины императора и наказать за веру, он сам к ним пришел.

Феодота подвергли большим пыткам, а затем отправили в тюрьму. Через 5 дней святому приказали отречься от Христа, но он не пошел на это. Тогда его положили на железные решетки, развели под ними костер, вбили гвозди в руки и ноги и заставили после этих пыток идти. Люди, увидевшие это, уверовали в истинного Господа.

Когда к власти пришел император Константин, он даровал всем мученикам свободу и позволил исповедовать христианство. Освобожденный Феодот вернулся в родной город и еще два года служил епископом, а затем умер.

В народе этот день называли Ветроносом. Предки верили, что можно легко подхватить простуду, поэтому старались без причины не выходить из дома. Также в этот день сеяли на рассаду семена помидоров, перца, ранней белокочанной, цветной и брюссельской капусты, чтобы был хороший урожай.

Приметы дня

  • теплая погода - будет ранняя весна
  • погода плохая - весна будет поздней
  • какой сегодня день - таким будет и лето: теплый - к теплому и мокрому лету, морозный - к холодному, а если дождь ушел, то все лето будет дождливым
  • если в полдень много солнца - будет богатый урожай хлеба

Что сегодня нельзя делать

  • веселиться, громко праздновать
  • скандалить и ссориться
  • работать и выполнять трудные дела по дому
  • смотреть на вечернее небо - очень плохим знаком считается, если увидите падающую звезду. Она предвещает тяжелую болезнь и даже смерть
  • покупать одежду и латать носки - так можно зашить свое счастье
  • беременным нельзя обнимать чужих детей, иначе собственный ребенок будет часто болеть

День ангела сегодня празднуют: Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Николай, Савва, Федот.

Молитва за урожай

"Господи Боже, Отче наш, который сказал нашему праотцу: "В поте лица твоего будешь есть хлеб свой!" Покоряюсь воле Твоей святой, с молитвой на устах орю, помоги мне и благослови мою работу, пусть моя нива умножится урожаем моим родным и мне, Господи, на пищу, а Тебе во славу". Аминь.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

Читайте также, когда начнется Пасхальный пост в 2024 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине Церковный календарь Праздник в Украине
NEWS
Атаковали с двух направлений. В Воздушных силах рассказали подробности атаки "Шахедов"
Атаковали с двух направлений. В Воздушных силах рассказали подробности атаки "Шахедов"