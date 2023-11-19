Церковне свято 19 листопада: що треба сьогодні зробити, щоб захистити свій дім від нещастя

Історія свята

Авдій був родом із села Віфарама, що поблизу Єфремової гори. Він був домоправителем в ізраїльського царя Ахава, але потім покинув царську службу і пішов за пророком Ілією Фесвітянином. З часом в Авдія також відкрився дар пророцтва.

Книга пророка Авдія входить до старозавітної біблійної писемності. Вона складається з однієї глави. У ній пророк передбачив загибель Едома та язичницьких народів.

Після смерті пророка його поховали поряд з предками в Самарії.

Здавна наші предки вірили, що Авдій сприяє сімейному благополуччю і домашньому господарству. У цей день українці стукали обухом сокири по віконних рамах та дверних косяках, щоб захистити свій будинок від нечесті.

Прикмети дня

якщо йде сніг і дме сильний вітер - зима буде довгою, а весна холодною

ясне небо віщує морози, а тьмяне - відлигу

багато снігу з глибокими заметами - буде щедрий урожай в наступному році

якщо вітер різко змінив напрямок - чекайте негоду

кіт ховається під ковдру - буде похолодання

Що не можна сьогодні робити

з’ясовувати стосунки з близькими, а також зустрічатися з недругами

просити про допомогу

виходити з дому без особливої на це потреби - у давнину вірили, що в цей день на вулицях лютує нечисть

робити великі покупки та фінансові вклади, інакше ризикуєте втратити гроші

пити алкоголь, бо можна нажити проблем

День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Валентин, Веніамін, Геннадій, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Гнат, Іларіон, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Порфирій, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків.

Головна молитва дня

Оскільки Авдій був захисником сім'ї, сьогодні варто помолитися за родинний затишок.

"Владико Преблагословенний, візьми під Свій покров сім'ю мою, всели у серця чоловіка мого (дружини моєї) і чад наших світло, любов і беззаперечність всьому доброму, не допусти нікого з сім'ї моєї до розлуки і тяжкого розставання, до хвороб і передчасної смерті.

А будинок наш і всіх нас, що живуть в ньому, збережи від вогненного запалення, крадіжок, усяких злих обставин, і страху, і диявольського плану.

Та й ми купно і окремо, явно і потаємно будемо прославляти ім'я Твоє Святе завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків". Амінь.