Церковне свято 18 лютого: як сьогодні молитися і що не можна робити

Історія свята

Народився Лев в італійській Тоскані у V столітті. За переказами, він силою своєї молитви зупинив вождя гунів Аттілу, який хотів зрівняти Рим із землею. Також святий переконав вандалів не проливати марно кров римлян.

У 440 році Лев став Папою Римським. У цьому званні він пробув 21 рік і за благочестиві діла здобув велику любов серед людей. Після смерті Лева І поховали при вході до базиліки святого Петра. На його гробі написали "Як за життя беріг Церкву, так після смерті чуває при її вході".

У цей день наші пращури вшановували пташку-вівсянку, яка вважається вісницею приходу теплих днів. Традиційно у цей день пекли пиріжки і печиво з вівсяного борошна. Пригощали випічкою родичів, а також розкладали її у дворі, щоб птахи могли поласувати.

Прикмети дня

якщо суха та сонячна погода - чекайте щедрого урожаю

ніч зоряна - скоро буде похолодання

вдарив грім - літо буде спекотним

ясний місяць - весна буде пізньою, блідий місяць - буде снігопад

Що не можна сьогодні робити

сваритись, лаятись, проклинати та ображатись

займатись важкою фізичною працею

ходити босоніж по землі

зберігати старі та поламані речі

вишивати та в'язати

День Ангела сьогодні відзначають: Лев, Олександр, Василь, Віктор, Дорофій та Агапій.

Головна молитва дня

"Господи святий, Отче всемогутній, предвічний Боже, від якого походить усякий дар і всяке добро! Дякую тобі за твої добродійства, що їх багато вилляв єси на мене, грішного й недостойного - (грішну й недостойну), та сердечно молюся тобі: Так як тепер милостиво вислухав ти мої молитви і виявив на мені свою доброту, так і назавжди виповняй добрі прохання мої і виявляй на мені багату милість твою. Бо ти щедрий і чоловіколюбивий Бог, і тобі славу возсилаю, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків". Амінь.