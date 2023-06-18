Церковне свято 18 червня: ось що не можна робити в цей особливий день

18 червня в церковному календарі день пам’яті священномученика Дорофія, який в народі так і називали - Дорофеїв день. Свято здавна мало особливі традиції й заборони.

Що можна і не можна робити цієї неділі - в матеріалі Styler далі.

Що треба зробити 18 червня, традиції

Наші предки вірили, якщо повисмикувати бур'яни на городі саме вранці 18 червня, вони більше не ростимуть. Але дуже важливо це робити ретельно, щоб нічого не залишилося.

Від цього дня починає квітнути сон-трава. Наші предки робили з неї обереги, а ще передбачали долю.

Вважається, що побачити уві сні в ніч проти 18 червня молоду дівчину або хлопця вважається доброю прикметою.

У Дорофєїв день наші предки спостерігали за напрямком вітру і визначали по ньому погоду. Північний вітер в цей день обіцяє прохолодне літо, західний - спекотне, південний - вологе, східний - урожайне.

Колись селяни в це свято цілий день працювали на городі. Особливу увагу приділяли огіркам, удобрювали і пололи бур'яни.

Що не варто робити на Дорофея

У цей день не можна розповідати чужі таємниці, інакше і ваші секрети стануть відомі.

Не варто необережно користуватися ножем, ножицями, голкою, сокирою та іншими гострими предметами, оскільки високий ризик травмувань.

В ніч на 18 червня не можна багато спати, інакше все життя проспиш. А от сни з 17 на 18 червня - віщі, і здійсняться вони дуже скоро.

Не витрачайте великі суми на покупки, інакше будете сидіти без грошей.

Не сваріться, не лайтеся, не лихословте і не бажайте іншим зла, бо "прилетить бумерангом".

Прикмети 18 червня:

Багато павуків з'явилося - до ясної і сухої погоди.

Над водою стелиться туман - до врожаю грибів.

Якщо бджоли ховаються по вуликах або собака не виходить з будки, то скоро піде дощ.

Якщо до обіду було похмуро, а в другій половині дня вийшло сонце, то погода до кінця червня буде мінливою.

Якщо день теплий і ясний, то зерно буде крупним.

Якщо вранці трава сильніше звичайного пахне, бути дощу.

Якщо в хмарний день перед заходом яскраво засяяло сонце, то наближається негода.

Як помолитися, щоб був хороший урожай

Господи Боже, Отче небесний, Ти сказав нашому праотцеві Адаму: "У поті твого лиця будеш їсти хліб твій". Послухаючись Твоєї святої волі, я працюю з молитвою на устах і прошу Тебе: допоможи мені і благослови мою працю. Нехай моя нива помножиться врожаєм - мені та моїм рідним на достаток, а Тобі, Господи, на славу. Амінь.

Іменини відзначають власники таких імен:

Анастасія, Аполлон, Арій, Василина, Віктор, Галина, Дорофій, Ігор, Іона, Кіндратій, Костянтин, Леонід, Маркіян, Ніка, Никандр, Павло, Федір.