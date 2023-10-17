Церковне свято 17 жовтня: що сьогодні не можна робити, щоб не накликати біду

17 жовтня 2023 року православні відзначають за новим церковним календарем – день пам'яті святих мучеників Косми та Даміана. Ці два брати були римськими лікарями, які жили і проповідували християнство у III столітті. У народі дату називали Кузьминки осінні, День Кузьми та Дем'яна, Курники, Святі безсеребряники.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
У давнину було прийнято обмінюватися курями на знак особливої поваги. Таких птахів не різали, а тримали заради яєць і вони вважалися цілющими.
Обов'язково потрібно приготувати на вечерю курку. Птах у цьому випадку символізував щастя, родючість, достаток та гроші. Щоб поправити здоров'я, необхідно було з'їсти куряче серце.
Цього дня молоді дівчата молилися святим Кузьмі та Дем'яну про красу, здоров'я та молодість, а також просили зустрічі з гарним нареченим.
День ангела святкують Адріан, Хома, Кузьма та Дем'ян.
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