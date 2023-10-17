Церковне свято 17 жовтня: що сьогодні не можна робити, щоб не накликати біду

Традиції наших пращурів у цей день

У давнину було прийнято обмінюватися курями на знак особливої поваги. Таких птахів не різали, а тримали заради яєць і вони вважалися цілющими.

Обов'язково потрібно приготувати на вечерю курку. Птах у цьому випадку символізував щастя, родючість, достаток та гроші. Щоб поправити здоров'я, необхідно було з'їсти куряче серце.

Цього дня молоді дівчата молилися святим Кузьмі та Дем'яну про красу, здоров'я та молодість, а також просили зустрічі з гарним нареченим.

Головні прикмети 17 жовтня

Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступний рік – неврожайним.

Випало багато снігу – готуйтеся до весняної повені.

У цей день невеликий мороз.

Якщо на дорогах багнюка, то в середині зими протримається тепла погода.

Теплий день – до м'якої зими.

Якщо курка знесла яйця 14 листопада, вони цілющі.

Якщо вночі в будинку зам'яукала кішка, то чекатиме радісна подія.

Якщо раптом виникла несподівана ідея, то реалізуйте її. Вона, найімовірніше, вдала.

Що не можна робити у цей день

Виливати воду після купання немовляти на вулицю, інакше дитина погано спатиме.

Прийматися за нові справи нічого хорошого з цього не вийде.

Витрачати багато грошей, тому що можна залучити бідність.

Важко фізично працювати та займатися рукоділлям.

Небажано дивитися в очі жебракам, коли подаєте милостиню. Якщо порушити заборону, на вас чекають біди та нещастя.

Не можна бруньки тварин, інакше можуть захворіти власні бруньки. А ось їсти серця можна.

У кого сьогодні іменини

День ангела святкують Адріан, Хома, Кузьма та Дем'ян.