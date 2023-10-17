Церковный праздник 17 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Традиции наших предков в этот день

В давние времена было принято обмениваться курами в знак особого уважения. Таких птиц не резали, а держали ради яиц и они считались целебными.

Обязательно нужно приготовить на ужин курицу. Птица в данном случае символизировала счастье, плодородие, изобилие и деньги. Чтобы поправить здоровье необходимо было съесть куриное сердце.

В этот день молодые девушки молились святым Кузьме и Демьяну о красоте, здоровье и молодости, а также просили встречи с хорошим женихом.

Главные приметы 17 октября

Если еще не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год – неурожайным.

Выпало много снега – готовьтесь к весеннему наводнению.

В этот день небольшой мороз – похолодает нескоро.

Если на дорогах грязь, то в середине зимы продержится теплая погода.

Теплый день – к мягкой зиме.

Если курица снесла яйца 14 ноября, то они целебны.

Если ночью в доме замяукала кошка, то ждать радостное событие.

Если у вас вдруг возникла неожиданная идея, то реализуйте ее. Она, скорее всего, удачная.

Что нельзя делать в этот день

Выливать воду после купания младенца на улицу, иначе ребенок будет плохо спать.

Приниматься за новые дела, ничего хорошего из этого не выйдет.

Тратить много денег, потому что можно привлечь бедность.

Трудно физически работать и заниматься рукоделием.

Нежелательно смотреть в глаза нищим, когда подаете подаяние. Если нарушить запрет, вас ждут беды и несчастья.

Нельзя есть почки животных, в противном случае могут заболеть собственные почки. А вот есть сердечки можно.

У кого сегодня именины

День ангела празднуют Адриан, Хома, Кузьма и Демьян.