Церковный праздник 17 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не навлечь беду

17 октября 2023 года православные отмечают по новому церковному календарю - день памяти святых мучеников Космы и Дамиана. Эти два брата были римскими врачами, жившими и проповедующими христианство в III веке. В народе дату называли Кузьминки осенние, День Кузьмы и Демьяна, Курятники, Святые бессеребряники.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
В давние времена было принято обмениваться курами в знак особого уважения. Таких птиц не резали, а держали ради яиц и они считались целебными.
Обязательно нужно приготовить на ужин курицу. Птица в данном случае символизировала счастье, плодородие, изобилие и деньги. Чтобы поправить здоровье необходимо было съесть куриное сердце.
В этот день молодые девушки молились святым Кузьме и Демьяну о красоте, здоровье и молодости, а также просили встречи с хорошим женихом.
День ангела празднуют Адриан, Хома, Кузьма и Демьян.
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