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Церковный праздник 17 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Какой церковный праздник 17 октября (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

17 октября 2023 года православные отмечают по новому церковному календарю - день памяти святых мучеников Космы и Дамиана. Эти два брата были римскими врачами, жившими и проповедующими христианство в III веке. В народе дату называли Кузьминки осенние, День Кузьмы и Демьяна, Курятники, Святые бессеребряники.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции наших предков в этот день

В давние времена было принято обмениваться курами в знак особого уважения. Таких птиц не резали, а держали ради яиц и они считались целебными.

Обязательно нужно приготовить на ужин курицу. Птица в данном случае символизировала счастье, плодородие, изобилие и деньги. Чтобы поправить здоровье необходимо было съесть куриное сердце.

В этот день молодые девушки молились святым Кузьме и Демьяну о красоте, здоровье и молодости, а также просили встречи с хорошим женихом.

Главные приметы 17 октября

  • Если еще не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год – неурожайным.
  • Выпало много снега – готовьтесь к весеннему наводнению.
  • В этот день небольшой мороз – похолодает нескоро.
  • Если на дорогах грязь, то в середине зимы продержится теплая погода.
  • Теплый день – к мягкой зиме.
  • Если курица снесла яйца 14 ноября, то они целебны.
  • Если ночью в доме замяукала кошка, то ждать радостное событие.
  • Если у вас вдруг возникла неожиданная идея, то реализуйте ее. Она, скорее всего, удачная.

Что нельзя делать в этот день

  • Выливать воду после купания младенца на улицу, иначе ребенок будет плохо спать.
  • Приниматься за новые дела, ничего хорошего из этого не выйдет.
  • Тратить много денег, потому что можно привлечь бедность.
  • Трудно физически работать и заниматься рукоделием.
  • Нежелательно смотреть в глаза нищим, когда подаете подаяние. Если нарушить запрет, вас ждут беды и несчастья.
  • Нельзя есть почки животных, в противном случае могут заболеть собственные почки. А вот есть сердечки можно.

У кого сегодня именины

День ангела празднуют Адриан, Хома, Кузьма и Демьян. 

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники будут в октябре 2023 года.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

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