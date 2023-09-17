Церковне свято 17 вересня: що обов'язково треба сьогодні зробити, щоб бути щасливим цілий рік

Історія свята

Вдова Софія сама виховувала трьох доньок - Віру, Надію і Любов. Вона була зразковою християнкою, тому назвала дочок найсвітлішими жіночими чеснотами.

Жінки жили в Римі у ІІ ст., у ті часи християни зазнавали жорстоких переслідувань. Родина також потрапила в немилість тогочасного короля Адріана.

Він сказав жінкам, що помилує їх, якщо вони зречуться своєї віри. Жінки не погодились на це, тому їх наказали катувати. Згідно з легендою, трьох доньок замучили до смерті на очах у матері.

Софія наступні кілька днів не відходила від могил доньок, а тоді й сама померла. Після цього церква визнала їх усіх мученицями.

У народі цей день називали "бабським святом". Предки вірили, що дівчата і жінки за допомогою замовляння можуть привернути до себе судженого або щастя в дім. Також у народні вважали, що жінкам треба починати цей день з плачу - якщо оплакати свою долю, то протягом року нічого поганого не трапиться

Прикмети свята

якщо видно зграї журавлів, то на Покрову буде холодно (за новим календарем Покрову святкуватимуть 1 жовтня)

якщо у цей день гримить - осінь буде довгою і теплою

якщо йде дощ - буде рання весна

Що не можна робити

працювати по дому і не займатися хатньою роботою

свататися і вінчатися, інакше шлюб буде нещасливим

вишивати, шити, в'язати

лихословити, сваритися і бажати іншим зла

Сьогодні день ангела святкують: Віра, Дмитро, Іван, Ілля, Ірина, Любов, Мирон, Надія, Павло, Роман, Софія.

Головна молитва

"О, святі і достохвальні мучениці Віро, Надіє і Любове і мужніх дочок мудра мати Софіє, до вас нині звертаємося зі щирою молитвою; бо хто може заступатися за нас перед Господом, якщо не віра, надія і любов, ці три наріжні чесноти, образ яких ви на собі показали!

Вблагайте Господа, щоб Він покрив нас Своєю невимовною благодаттю в скорботах і напастях, спас і зберіг як благий і чоловіколюбець.

Його славу, як незаходиме сонце, нині бачачи, допомагайте і нам у наших смиренних молитвах, щоб простив Господь Бог наші гріхи і беззаконня і щоб помилував нас грішних і недостойних заради Його щедрот.

Моліть же за нас, святі мyчениці, Господа нашого Ісуса Христа, Йому ж славу возсилаємо, з безначальним Його Отцем і Пресвятим, і благим, і жuвотворчим Духом нині, і повсякчас, і навіки-віків". Амінь.