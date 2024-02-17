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Церковне свято 17 лютого: які строгі заборони сьогодні у жодному разі не можна порушувати

Субота 17 лютого 2024 06:00
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Церковне свято 17 лютого: які строгі заборони сьогодні у жодному разі не можна порушувати Яке свято 17 лютого (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

17 лютого церква за новим календарем відзначає День великомученика Теодора Тирона, за старим стилем у цей день вшановували пам'ять святого Герасима Йорданського і святих мучеників Павла та Іуліанії.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Святий мученик Теодор Тирон, або як його ще називали Феодор Мовчазний, жив у IV столітті в Аласії (Римська імперія). Одного разу його звинуватили у підпалі язичницького храму і змусили зректися Ісуса, але святий навіть під страхом смерті залишився вірним християнству.

Теодора кинули у в'язницю без їжі та води, але він вижив. Тоді його піддали жорстоким тортурам, але він гідно їх зніс і не зрікся Христа. Тоді святого засудили до спалення за його віру - у вогні він прийняв свою смерть.

Наші предки у цей день на вечірній зорі читали замовляння проти кікімори. Також стежили за погодою і по ній робили прогноз на літо.

Прикмети дня

  • якщо є туман, то літо буде дощовим, сонячно - жарким, морозно - холодним
  • багато бурульок - чекайте хороший урожай овочів
  • повертаються перші птахи з півдня - буде рання весна
  • перисті хмари пливуть із заходу - буде дощ

Що не можна сьогодні робити

  • дивитися на вечірнє небо - якщо побачите зірку, що падає, це віщує важкі хвороби та смерть
  • залишати на ніч рукоділля, бо його може зіпсувати дружина домовика
  • влаштовувати застілля та гучні святкування
  • відмовляти в допомозі нужденним
  • ходити в гості до сусідів
  • сварити і лихословити

День ангела сьогодні відзначають: Федір (Феодор), Роман, Мар'яна, Пилип, Мина, Порфирій, Феодосій, Маріанна.

Сильна молитва до ангела-охоронця

"О, заступнику Божий, виконай волю Господа і спаси грішного раба (ваше ім’я). Допоможи подолати всі випробування від негараздів, лайливих слів, образ, заздрості, лестощів, злості і від лукавого. Не залишай мене без підтримки своєї". Амінь.

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

Переглядайте також новий церковний календар на лютий.

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