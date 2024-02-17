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Церковный праздник 17 февраля: какие строгие запреты сегодня ни в коем случае нельзя нарушать

Суббота 17 февраля 2024 06:00
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Церковный праздник 17 февраля: какие строгие запреты сегодня ни в коем случае нельзя нарушать Какой праздник 17 февраля (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

17 февраля церковь по новому календарю отмечает День великомученика Теодора Тирона, по старому стилю в этот день чтили память святого Герасима Иорданского и святых мучеников Павла и Иулиании.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Святой мученик Теодор Тирон, или как его еще называли Феодор Молчаливый, жил в IV веке в Аласии (Римская империя). Однажды его обвинили в поджоге языческого храма и заставили отречься от Иисуса, но святой даже под страхом смерти остался верен христианству.

Теодора бросили в тюрьму без пищи и воды, но он выжил. Тогда его подвергли жестоким пыткам, но он достойно их снес и не отрекся от Христа. Тогда святого приговорили к сожжению за его веру - в огне он принял свою смерть.

Наши предки в этот день на вечерней заре читали заговоры против кикиморы. Также следили за погодой и по ней делали прогноз на лето.

Приметы дня

  • если есть туман, то лето будет дождливым, солнечно - жарким, морозно - холодным.
  • много сосулек - ждите хорошего урожая овощей
  • возвращаются первые птицы с юга - будет ранняя весна
  • перистые облака плывут с запада - будет дождь

Что нельзя сегодня делать

  • смотреть на вечернее небо - если увидите падающую звезду, это предвещает тяжелые болезни и смерть
  • оставлять на ночь рукоделия, потому что его может испортить жена домового
  • устраивать застолье и громкие празднования
  • отказывать в помощи нуждающимся
  • ходить в гости к соседям
  • ссорить и злословить

День ангела сегодня отмечают: Федор (Феодор), Роман, Марьяна, Филипп, Мина, Порфирий, Феодосий, Марианна.

Сильная молитва к ангелу-хранителю

"О, покровитель Божий, исполни волю Господа и спаси грешного раба (ваше имя). Помоги преодолеть все испытания от невзгод, бранных слов, обид, зависти, лести, злобы и от лукавого. Не оставляй меня без поддержки своей". Аминь.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

Просматривайте также новый церковный календарь на февраль.

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