Церковный праздник 17 февраля: какие строгие запреты сегодня ни в коем случае нельзя нарушать
17 февраля церковь по новому календарю отмечает День великомученика Теодора Тирона, по старому стилю в этот день чтили память святого Герасима Иорданского и святых мучеников Павла и Иулиании.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
Святой мученик Теодор Тирон, или как его еще называли Феодор Молчаливый, жил в IV веке в Аласии (Римская империя). Однажды его обвинили в поджоге языческого храма и заставили отречься от Иисуса, но святой даже под страхом смерти остался верен христианству.
Теодора бросили в тюрьму без пищи и воды, но он выжил. Тогда его подвергли жестоким пыткам, но он достойно их снес и не отрекся от Христа. Тогда святого приговорили к сожжению за его веру - в огне он принял свою смерть.
Наши предки в этот день на вечерней заре читали заговоры против кикиморы. Также следили за погодой и по ней делали прогноз на лето.
Приметы дня
- если есть туман, то лето будет дождливым, солнечно - жарким, морозно - холодным.
- много сосулек - ждите хорошего урожая овощей
- возвращаются первые птицы с юга - будет ранняя весна
- перистые облака плывут с запада - будет дождь
Что нельзя сегодня делать
- смотреть на вечернее небо - если увидите падающую звезду, это предвещает тяжелые болезни и смерть
- оставлять на ночь рукоделия, потому что его может испортить жена домового
- устраивать застолье и громкие празднования
- отказывать в помощи нуждающимся
- ходить в гости к соседям
- ссорить и злословить
День ангела сегодня отмечают: Федор (Феодор), Роман, Марьяна, Филипп, Мина, Порфирий, Феодосий, Марианна.
Сильная молитва к ангелу-хранителю
"О, покровитель Божий, исполни волю Господа и спаси грешного раба (ваше имя). Помоги преодолеть все испытания от невзгод, бранных слов, обид, зависти, лести, злобы и от лукавого. Не оставляй меня без поддержки своей". Аминь.
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