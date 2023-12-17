Церковне свято 17 грудня: що сьогодні категорично не можна робити, щоб не трапилася біда

Історія свята

Біблійні перекази свідчать, що за 600 років до Різдва Христового жителі Вавилона завоювали Єрусалим. Пророк Даниїл та отроки Ананій, Азарій та Масаїл опинилися серед полонених. Оскільки вони були здібними юнаками, то цар Вавилона Навуходоносор вирішив ввести їх у свій двір. Він хотів їх навчити халдейських наук і для цього оточив їх розкішшю і багатством. Однак юнаки відмовлялися від всього цього і вели аскетичний спосіб життя.

Одного дня Навуходоносору приснився сон, який не змогли розтлумачити його волхви, але пророк Даниїл справився із цим завданням. Після цього він став дуже почесною людиною при дворі царя.

Одного разу Навуходоносор наказав звести величезну статую на свою честь, але Ананій, Азарій та Масаїл відмовились це робити, чим накликали на себе гнів царя. Він наказав їх кинути у вогонь, але віра в Бога їх врятувала і юнаки залишились неушкодженими.

Коли прийшов до влади перський цар Дарій І, то він наказав кинути пророка Даниїла у рів із левами, але тварини навіть не торкнулися його. Після цього Дарій звелів у всьому своєму царстві поклонятися Богу Даниїловому.

У давнину в цей день дівчата ворожили на нареченого. Святий Даниїл був пророком і тому жінки намагалися отримати передбачання про свою долю. Вони вдавались до різних приворотів та ритуалів, хоч церква проти таких обрядів.

Прикмети дня

якщо у цей день заметіль - то бджоли будуть добре роїтися

яка сьогодні погода - такою вона буде і у травні

якщо вранці є іній - чекайте потепління за тиждень

якщо на Даниїла на деревах з'явився іній, то на свята буде тепла погода

Що сьогодні не можна робити

цілувати немовля під час сну, бо дитина може серйозно захворіти

будити сплячу людину, бо може трапитися біда

сваритися, пліткувати і лихословити

відмовляти у проханні про допомогу

зациклюватись на негативних думках

День ангела сьогодні відзначають: Микита, Олександр, Данило, Денис, Іван, Микола, Петро, Степан.

Головна молитва дня

"Молю Тебе, Господи Боже великий і дивовижний, що зберігаєш завіт і милість до тих, які люблять Тебе і виконують повеління Твої! Згрішили ми, чинили беззаконня, діяли нечестиво, були впертими i відступили вiд заповiдей Твоїх i вiд постанов Твоїх; i не слухали рабiв Твоїх, пророкiв, якi Твоїм iм’ям говорили царям нашим, i вельможам нашим, i батькам нашим, i всьому народу країни.

У Тебе, Господи, правда, а у нас на лицях сором, як день цей, у царiв наших, у князів наших i у батькiв наших, тому що ми згрiшили перед Тобою. А у Господа Бога нашого милосердя i прощення, бо ми збурилися проти Нього i не слухали голосу Господа Бога нашого, щоб жити за законами Його. I Вiн виконав слова Свої, якi прорiк на нас, навiвши на нас велику бiду.

Господи, за всiєю правдою Твоєю нехай вiдвернеться гнiв Твiй i обурення Твоє вiд міста Твого, Єрусалима, вiд святої гори Твоєї; бо за грiхи нашi та беззаконня батькiв наших Єрусалим i народ Твiй зневажають усi, хто навколо нас. I нинi почуй, Боже наш, молитву раба Твого й молiння його i споглянь свiтлим лицем Твоїм на спустошене святилище Твоє, заради Тебе, Господи.

Прихили, Боже мiй, вухо Твоє i почуй, вiдкрий очi Твої i споглянь на спустошення нашi й на мiсто, на якому наречене iм’я Твоє; бо ми приносимо молiння нашi перед Тобою, уповаючи не на праведнiсть нашу, але на Твоє велике милосердя. Господи, почуй; Господи, прости; Господи, зваж i вчини, не зволiкай заради Тебе Самого, Боже мiй, бо Твоє iм’я наречене на мiстi Твоєму i на народi Твоєму". Амінь.