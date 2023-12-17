Церковный праздник 17 декабря: что сегодня категорически нельзя делать, чтобы не случилась беда

История праздника

Библейские предания свидетельствуют, что за 600 лет до Рождества Христова жители Вавилона завоевали Иерусалим. Пророк Даниил и отроки Ананий, Азарий и Масаил оказались среди пленных. Поскольку они были способными юношами, то царь Вавилона Навуходоносор решил ввести их в свой двор. Он хотел их научить халдейским наукам и для этого их окружил роскошью и богатством. Однако юноши отказались от всего этого и вели аскетический образ жизни.

Однажды Навуходоносору приснился сон, который не смогли истолковать его волхвы, но пророк Даниил справился с этой задачей. После этого он стал очень почтенным человеком при дворе царя.

Однажды Навуходоносор приказал возвести огромную статую на свою честь, но Ананий, Азарий и Масаил отказались это делать, чем навлекли на себя гнев царя. Царь приказал их бросить в огонь, но вера в Бога спасла их и юноши остались невредимыми.

Когда пришел к власти персидский царь Дарий I, он приказал бросить пророка Даниила в ров со львами, но животные даже не коснулись его. После этого Дарий велел во всем своем царстве поклоняться Богу Данииловому.

В прошлые века в этот день девушки гадали на жениха. Святой Даниил был пророком и поэтому женщины пытались получить предсказание о своей судьбе. Они прибегали к разным приворотам и ритуалам, хотя церковь против таких обрядов.

Приметы дня

если в этот день метель - то пчелы будут хорошо роиться

какая сегодня погода - такой она будет и в мае

если утром есть иней - ждите потепления за неделю

если на Даниила на деревьях появился иней, то в праздники будет теплая погода

Что сегодня нельзя делать

целовать младенца во время сна, потому что ребенок может серьезно заболеть

будить спящего человека, потому что может случиться беда

ссориться, сплетничать и злословить

отказывать в просьбе о помощи

зацикливаться на негативных мнениях

День ангела сегодня отмечают: Никита, Александр, Даниил, Денис, Иоанн, Николай, Петр, Степан.

Главная молитва дня

"Молю Тебя, Господи Боже великий и удивительный, хранящий завет и милость к тем, которые любят Тебя и исполняют повеления Твои. Согрешили мы, делали беззаконие, действовали нечестиво, были упрямы и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих; и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны.

У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, потому что мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы жить по законам Его. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас, наведя на нас великую беду.

Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и возмущение Твое от города Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей; ибо за грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой пренебрегают всеми окружающими нас. И ныне услышь, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его и взгляни светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое, ради Тебя, Господи.

Приклони, Боже мой, ухо Твое и услышь, открой глаза Твои и воззри на опустошения наши и на город, на котором наречено имя Твое; ибо мы приносим мольбы наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услышь; Господи, прости; Господи, учти и поступи, не медли ради Тебя Самого, Боже мой, ибо имя Твое наречено на месте Твоем и на народе Твоем". Аминь.