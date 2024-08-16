Церковне свято 16 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

У 944 році Нерукотворний Образ Господа нашого Ісуса Христа був перенесений з Едеси до Константинополя. Легенда розповідає, що цей образ з’явився завдяки сирійському правителю Авгарю, хворому на проказу.

Дізнавшись про чудеса Ісуса Христа, Авгарь написав листа до Спасителя, просячи зцілити його. Він надіслав свого художника Ананію до Єрусалима з проханням написати зображення Христа.

Однак, через скупчення людей, Ананія не зміг підійти до Ісуса. Спаситель сам покликав його і, помивши обличчя, залишив Свій лик на убрусі. Ананія повернувся з цим убрусом до Едеси, де Авгарь отримав зцілення.

Образ отримав велике поклоніння в Едесі, тому його було встановлено над міськими воротами. Коли один з правнуків Авгаря почав підтримувати ідолопоклонство, задля захисту образ був схований єпископом.

Під час облоги Едеси перським царем Хозроєм І у 545 році, єпископу Евлавію з’явилася Пресвята Богородиця і повеліла дістати образ для спасіння міста. Хресний хід з Нерукотворним Образом допоміг відбити напад ворога.

У 630 році араби оволоділи Едесою, але поклоніння образу продовжувалося. У 944 році імператор Константин Багрянородний переніс образ до Константинополя, викупивши його у еміра міста. Образ був урочисто перевезений і встановлений у Фароській церкві Пресвятої Богородиці.

Існують різні версії про подальшу долю святині. Одні передання стверджують, що хрестоносці викрали образ під час панування в Константинополі (1204-1261), але корабель, на якому він перебував, затонув у Мармуровому морі. Інші кажуть, що образ був переданий в Геную близько 1362 року і зберігається в монастирі на честь апостола Варфоломія.

Папа Григорій II підтвердив зцілення царя Авгаря і перебування образу в Едесі як загальновідомий факт. Ікона Нерукотворного Образу залишається однією з найбільш поширених ікон у християнському іконопису.

Перенесення Нерукотворного образу Господа нашого Ісуса Христа (Зображення: velychlviv.com)

Що не можна робити сьогодні, 16 серпня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Дивитися довго у дзеркало

Ворожити або проводити ритуали

Ходити на кладовище

Свататися та планувати весілля.

Також сьогодні не рекомендується виносити з дому сміття, бо вірять, що разом з ним можна винести щастя й удачу.

На Горіховий Спас немає заборони на роботу - навпаки, лінуватися не варто, адже це час збору врожаю і підготовки запасів на зиму.

Народні прикмети і традиції цього дня

Схід сонця червоний - до сильного вітру вдень

Вранці на рослинах іній - наступний врожай буде багатим

Часом хмари закривають сонце - до негоди

Тепла погода - весна прийде рано

Вже відлетіли птахи - очікуйте похолодання

У повітрі літає павутиння - найближчими днями буде спека.

За новим календарем 16 серпня відзначають свято Горіховий Спас (також називають Полотняним або Хлібним). Цього дня традиційно починається збір горіхів, а також завершується підготовка пшениці на зиму.

Також українці вважають, якою буде погода сьогодні, таким буде жовтень.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Степан, Олександр, Яків, Ганна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: