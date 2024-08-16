Церковный праздник 16 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

В 944 году Нерукотворное Образ Господа нашего Иисуса Христа был перенесен из Эдессы в Константинополь. Легенда рассказывает, что этот образ появился благодаря сирийскому правителю Авгарю, больному проказой.

Узнав о чудесах Иисуса Христа, Авгарь написал письмо Спасителю, прося исцелить его. Он направил своего художника Ананию в Иерусалим с просьбой написать изображение Христа.

Однако из-за скопления людей Анания не смог подойти к Иисусу. Спаситель сам призвал его и, помыв лицо, оставил Свой лик на убрусе. Анания вернулся с этим убрусом в Эдесу, где Авгарь получил исцеление.

Образ получил великое поклонение в Эдессе, поэтому он был установлен над городскими воротами. Когда один из правнуков Авгаря начал поддерживать идолопоклонство, для защиты образ был спрятан епископом.

Во время осады Эдессы персидским царем Хозроем I в 545 году, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела получить образ для спасения города. Крестный ход с Нерукотворным Образом помог отразить нападение врага.

В 630 году арабы овладели Эдесой, но поклонение обиду продолжалось. В 944 году император Константин Багрянородный перенес образ в Константинополь, выкупив его у эмира города. Образ был торжественно перевезен и установлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы.

Существуют разные версии о дальнейшей судьбе святыни. Одни предания утверждают, что крестоносцы похитили образ во время владычества в Константинополе (1204-1261), но корабль, на котором он находился, затонул в Мраморном море. Другие говорят, что образ был передан в Геную около 1362 г. и хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея.

Папа Григорий II подтвердил исцеление царя Авгаря и пребывание образа в Эдессе как общеизвестный факт. Икона Нерукотворного Образа остается одной из наиболее распространенных икон христианской иконописи.

Перенесение Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа (Изображение: velychlviv.com)

Что нельзя делать сегодня, 16 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Смотреть долго в зеркало

Гадать или проводить ритуалы

Ходить на кладбище

Свататься и планировать свадьбу.

Также сегодня не рекомендуется выносить из дома мусор, потому что верят, что вместе с ним можно вынести счастье и удачу.

На Ореховый Спас нет запрета на работу - наоборот, лениться не стоит, ведь это время сбора урожая и подготовки запасов на зиму.

Народные приметы и традиции этого дня

Восход солнца красный - к сильному ветру днем

Утром на растениях иней - следующий урожай будет богатым

Временами тучи закрывают солнце - к непогоде

Теплая погода - весна придет рано

Уже улетели птицы - ждите похолодания

В воздухе летает паутина - в ближайшие дни будет жара.

По новому календарю 16 августа отмечают праздник Ореховый Спас (также называют Полотняным или Хлебным). В этот день традиционно начинается сбор орехов, а также завершается подготовка пшеницы к зиме.

Также украинцы считают, какая будет погода сегодня, такой будет октябрь.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Степан, Александр, Яков, Анна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: