Церковне свято 16 грудня: що обов'язково треба сьогодні зробити, щоб прийдешній рік був вдалим

16 грудня за новим календарем церква відзначає День святого Огія (Аггея), а за старим стилем сьогодні день пам'яті преподобного Івана Мовчуна.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Святий пророк Огій (Аггей) - біблійний пророк, що належить до 12 "малих" пророків Старого Заповіту, автор Книги пророка Аггея.

Святий Огій жив у VI столітті до Різдва Христового. Саме він дав ряд пророцтв, які були адресовані іудейському царю Зоровавелю, а також закликав представників влади продовжити реставрацію храму в Єрусалимі. Він переконував народ добудувати другий Єрусалимський храм і вказав на релігійну байдужість, в якій криється головна причина всіх бід. Також пророк передбачив повернення іудейського народу з єгипетського полону.

Відомостей про життя і діяльність пророка Огія Святе Письмо не зберегло.

У народі вважали Огія покровителем чистих помислів та наставником на добрі справи. У цей день наші предки молилися до святого, щоб він допоміг позбутися шкідливих звичок. Вірили, що якщо дати на Огія обіцянку собі або іншим і виконати її, то в новому році в хату прийде достаток та удача. Але якщо порушити дане слово - буде біда і швидкі витрати.

Прикмети дня

яка сьогодні погода, такою вона буде і в квітні

якщо випав іній, то на свята буде тепло

якщо мороз - то чекайте холодну погоду до Хрещення

з'явились на склі морозні візерунки, значить холоди ще 20 днів протримаються

якщо сьогодні холодно, то зима теж такою буде

якщо на Огія вітряна погода і сніг, який лежить впритул до паркану - значить літо буде неврожайним

Що сьогодні не можна робити

довго дивитися на себе в дзеркало, бо це може накликати біду

носити речі червоного кольору

прислухатися до порад, які дають не ваші родичі

категорично заборонено лінуватися - у цей день треба гарно попрацювати, тоді прийдешній рік буде вдалим

влаштовувати пишні застілля

розмовляти з близькими через поріг, інакше можна посваритися з ними

передавати гроші з рук в руки, бо так вони начебто можуть нести негативну енергію

День ангела сьогодні святкують: Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Петро, Огій (Аггей), Амвросій, Марін, Мемнон, Микола, Осія, Семен, Соломонія, Софія та Феофанія.

Головна молитва дня

Молитва до Огія має розпочинатися із цих слів: "Освічене духом чисте твоє серце стало вмістилищем яснішого пророцтва, бо бачиш ти далеке майбутнє, як теперішнє. Тому ми вшановуємо тебе, пророк блаженний, Огій славний". Після цього у святого можна просити все, що людина забажає, особливо допомоги у тих справах, з якими сама не може впоратись.