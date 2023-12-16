Церковне свято 16 грудня: що обов'язково треба сьогодні зробити, щоб прийдешній рік був вдалим
16 грудня за новим календарем церква відзначає День святого Огія (Аггея), а за старим стилем сьогодні день пам'яті преподобного Івана Мовчуна.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія свята
Святий пророк Огій (Аггей) - біблійний пророк, що належить до 12 "малих" пророків Старого Заповіту, автор Книги пророка Аггея.
Святий Огій жив у VI столітті до Різдва Христового. Саме він дав ряд пророцтв, які були адресовані іудейському царю Зоровавелю, а також закликав представників влади продовжити реставрацію храму в Єрусалимі. Він переконував народ добудувати другий Єрусалимський храм і вказав на релігійну байдужість, в якій криється головна причина всіх бід. Також пророк передбачив повернення іудейського народу з єгипетського полону.
Відомостей про життя і діяльність пророка Огія Святе Письмо не зберегло.
У народі вважали Огія покровителем чистих помислів та наставником на добрі справи. У цей день наші предки молилися до святого, щоб він допоміг позбутися шкідливих звичок. Вірили, що якщо дати на Огія обіцянку собі або іншим і виконати її, то в новому році в хату прийде достаток та удача. Але якщо порушити дане слово - буде біда і швидкі витрати.
Прикмети дня
- яка сьогодні погода, такою вона буде і в квітні
- якщо випав іній, то на свята буде тепло
- якщо мороз - то чекайте холодну погоду до Хрещення
- з'явились на склі морозні візерунки, значить холоди ще 20 днів протримаються
- якщо сьогодні холодно, то зима теж такою буде
- якщо на Огія вітряна погода і сніг, який лежить впритул до паркану - значить літо буде неврожайним
Що сьогодні не можна робити
- довго дивитися на себе в дзеркало, бо це може накликати біду
- носити речі червоного кольору
- прислухатися до порад, які дають не ваші родичі
- категорично заборонено лінуватися - у цей день треба гарно попрацювати, тоді прийдешній рік буде вдалим
- влаштовувати пишні застілля
- розмовляти з близькими через поріг, інакше можна посваритися з ними
- передавати гроші з рук в руки, бо так вони начебто можуть нести негативну енергію
День ангела сьогодні святкують: Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Петро, Огій (Аггей), Амвросій, Марін, Мемнон, Микола, Осія, Семен, Соломонія, Софія та Феофанія.
Головна молитва дня
Молитва до Огія має розпочинатися із цих слів: "Освічене духом чисте твоє серце стало вмістилищем яснішого пророцтва, бо бачиш ти далеке майбутнє, як теперішнє. Тому ми вшановуємо тебе, пророк блаженний, Огій славний". Після цього у святого можна просити все, що людина забажає, особливо допомоги у тих справах, з якими сама не може впоратись.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
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