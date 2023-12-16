Церковный праздник 16 декабря: что обязательно нужно сделать, чтобы следующий год был удачным
16 декабря по новому календарю церковь отмечает День святого Аггея, по старому стилю сегодня день памяти преподобного Иоанна Молчуна.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
Святой пророк Аггей - библейский пророк, принадлежащий к 12 "малым" пророкам Ветхого Завета, автор Книги пророка Аггея.
Святой Аггей жил в VI веке до Рождества Христова. Именно он дал ряд пророчеств, адресованных иудейскому царю Зоровавелю, а также призывал представителей власти продолжить реставрацию храма в Иерусалиме. Он убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и указал на религиозное безразличие, в котором кроется главная причина всех бед. Также пророк предсказал возвращение иудейского народа из египетского плена.
Сведений о жизни и деятельности пророка Аггея Священное Писание не сохранило.
В народе Аггея считали покровителем чистых помыслов и наставником на добрые дела. В этот день наши предки молились святому, чтобы он помог избавиться от вредных привычек. Верили, что если дать на Аггея обещание себе или другим и выполнить его, то в новом году в дом придет достаток и удача. Но если нарушить данное слово - будет беда и быстрые расходы.
Приметы дня
- какая сегодня погода, такой она будет и в апреле
- если выпал иней, то на праздники будет тепло
- если мороз - то ждите холодную погоду до Крещения
- появились на стекле морозные узоры, значит холода еще 20 дней продержатся
- если сегодня холодно, то зима тоже будет такой
- если на Аггея ветреная погода и снег, который лежит вплотную к забору - значит лето будет неурожайным
Что сегодня нельзя делать
- долго смотреть на себя в зеркало, потому что это может навлечь беду
- носить вещи красного цвета
- прислушаться к советам, которые дают не ваши родственники
- категорически запрещено лениться - в этот день нужно хорошо поработать, тогда следующий год будет удачным
- устраивать пышные застолья
- разговаривать с близкими через порог, иначе можно поссориться с ними
- передавать деньги из рук в руки, потому что так они вроде бы как могут нести негативную энергию
День ангела сегодня празднуют: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Петр, Аггей, Амвросий, Марин, Мемнон, Николай, Осия, Семен, Соломония, София и Феофания.
Главная молитва дня
Молитва к Аггею должна начинаться с этих слов: "Просвещенное духом чистое твое сердце стало вместилищем более ясного пророчества, ибо видишь ты далекое будущее как настоящее. Поэтому мы почитаем тебя, пророк блаженный, Аггей славный". После этого у святого можно просить все, что человек пожелает, особенно помощи в тех делах, с которыми сам не может справиться.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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