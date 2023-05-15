Церковне свято 15 травня: що строго заборонено, а що робити можна і треба
15 травня 2023 року за церковним православним календарем відзначають день перенесення мощів благовірних князів, святих Гліба та Бориса.
В народі цей день називали Борис і Гліб Сіятелі, і мав він багато особливих традицій.
Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і заборони - в матеріалі Styler далі.
Важливі традиції 15 травня, що треба зробити
Святим Борису і Глібу моляться про одужання від хвороб, особливо від сліпоти і хвороб ніг, просять захистити від недоброзичливців, приборкати ворожнечу і злобу, зберегти мир в сім'ї і допомоги захисникам Батьківщини.
Важливо було цього дня помиритися з тими, з ким давно перебуваєте у поганих стосунках, попросити вибачення у тих, кого образили.
Вважається, що 15 травня підходить для отримання підвищення на роботі або запрошення на побачення.
У цей день потрібно обов'язково допомогти незаможним і бідним, наприклад, пригостити їх чимось.
За народними прикметами сьогодні, підмітаючи в домі, потрібно мести не як зазвичай - до порогу, а від порога до центру, щоб зберегти достаток і благополуччя.
Що не можна робити в цей день
- Не варто залишати свій гаманець порожнім - це до злиднів.
- Не розповідайте нікому про свої хороші сни, адже вони не збудуться.
- Не можна перераховувати гроші після заходу сонця, інакше будете бідувати.
- Не відмовляйте бідним - інакше все повернеться до вас сторицею.
Пам'ятайте, що сьогодні заборонено сваритися, з'ясовувати стосунки і провокувати конфлікти, а також не дозволяється байдикувати.
Прикмети на 15 травня:
- холодно і вітряно - влітку буде така ж погода;
- яскраве сонце на заході - мало дощів влітку;
- гарний захід сонця - літо буде сухим;
- спекотне сонце сьогодні - встановиться гарна погода;
- збираються грозові хмари - кілька днів буде негода.
- вночі почути спів солов'я - до сонячної погоди;
- біля будинку каркає ворона - чекайте на неприємності.
Іменини 15 травня відзначають:
Гліб, Борис, Давид, Роман, Панас, Зоя.
Талісманом людини, народженої 15 травня є онікс. Цьому каменю здавна приписують надзвичайні магічні властивості. Якщо ви народилися в цей день, онікс може стати вашим оберегом.
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