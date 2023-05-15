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Церковне свято 15 травня: що строго заборонено, а що робити можна і треба

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Понеділок 15 травня 2023 06:01
Церковне свято 15 травня: що строго заборонено, а що робити можна і треба Яке свято 15 травня (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

15 травня 2023 року за церковним православним календарем відзначають день перенесення мощів благовірних князів, святих Гліба та Бориса.

В народі цей день називали Борис і Гліб Сіятелі, і мав він багато особливих традицій.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і заборони - в матеріалі Styler далі.

Важливі традиції 15 травня, що треба зробити

Святим Борису і Глібу моляться про одужання від хвороб, особливо від сліпоти і хвороб ніг, просять захистити від недоброзичливців, приборкати ворожнечу і злобу, зберегти мир в сім'ї і допомоги захисникам Батьківщини.

Важливо було цього дня помиритися з тими, з ким давно перебуваєте у поганих стосунках, попросити вибачення у тих, кого образили.

Вважається, що 15 травня підходить для отримання підвищення на роботі або запрошення на побачення.

У цей день потрібно обов'язково допомогти незаможним і бідним, наприклад, пригостити їх чимось.

За народними прикметами сьогодні, підмітаючи в домі, потрібно мести не як зазвичай - до порогу, а від порога до центру, щоб зберегти достаток і благополуччя.

Що не можна робити в цей день

  • Не варто залишати свій гаманець порожнім - це до злиднів.
  • Не розповідайте нікому про свої хороші сни, адже вони не збудуться.
  • Не можна перераховувати гроші після заходу сонця, інакше будете бідувати.
  • Не відмовляйте бідним - інакше все повернеться до вас сторицею.

Пам'ятайте, що сьогодні заборонено сваритися, з'ясовувати стосунки і провокувати конфлікти, а також не дозволяється байдикувати.

Прикмети на 15 травня:

  • холодно і вітряно - влітку буде така ж погода;
  • яскраве сонце на заході - мало дощів влітку;
  • гарний захід сонця - літо буде сухим;
  • спекотне сонце сьогодні - встановиться гарна погода;
  • збираються грозові хмари - кілька днів буде негода.
  • вночі почути спів солов'я - до сонячної погоди;
  • біля будинку каркає ворона - чекайте на неприємності.

Іменини 15 травня відзначають:

Гліб, Борис, Давид, Роман, Панас, Зоя.

Талісманом людини, народженої 15 травня є онікс. Цьому каменю здавна приписують надзвичайні магічні властивості. Якщо ви народилися в цей день, онікс може стати вашим оберегом.

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