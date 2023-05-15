Церковный праздник 15 мая: что строго запрещено, а что делать можно и нужно
15 мая 2023 по церковному православному календарю отмечают день перенесения мощей благоверных князей, святых Глеба и Бориса.
В народе этот день называли Борисом и Глебом Сеятелями, и у него было много особых традиций.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и запреты - в материале Styler дальше.
Важные традиции 15 мая, что нужно сделать
Святым Борису и Глебу молятся об излечении от болезней, особенно от слепоты и болезней ног, просят защитить от недоброжелателей, обуздать вражду и злобу, сохранить мир в семье и помощи защитникам Родины.
Важно было в этот день помириться с теми, с кем давно находитесь в плохих отношениях, извиниться перед теми, кого оскорбили.
Считается, что 15 мая подходит для получения повышения на работе или приглашения на свидание.
В этот день нужно обязательно помочь неимущим и бедным, например, угостить их чем-нибудь.
По народным приметам сегодня, подметая в доме, нужно мести не как обычно - к порогу, а от порога к центру, чтобы сохранить достаток и благополучие.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит оставлять свой кошелек пустым - это к нищете.
- Не рассказывайте никому о своих хороших снах, иначе они не сбудутся.
- Нельзя пересчитывать деньги после заката, иначе будете бедствовать.
- Не отказывайте бедным - иначе все вернется к вам сторицей.
Помните, что сегодня запрещено ссориться, выяснять отношения и провоцировать конфликты, а также не разрешается бездельничать.
Приметы на 15 мая:
- холодно и ветрено - летом будет такая же погода;
- яркое солнце на закате - мало дождей летом;
- красивый закат - лето будет сухим;
- жаркое солнце сегодня - установится хорошая погода;
- собираются грозовые облака - несколько дней будет ненастье.
- ночью услышать пение соловья - к солнечной погоде;
- возле дома каркает ворона - ждите неприятностей.
Именины 15 мая отмечают:
Глеб, Борис, Давид, Роман, Афанасий, Зоя.
Талисманом человека, рожденного 15 мая, является оникс. Этому камню издавна приписывают удивительные магические свойства. Если вы родились в этот день, оникс может стать вашим оберегом.
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