Церковне свято 15 січня: зробіть це сьогодні, щоб уберегтися від біди та покликати у дім щастя

Історія свята

Павло Фівейський вважається першим християнським ченцем та самітником. Він жив у стародавньому Єгипті. Павло рано осиротів і пережив чимало складнощів, у дитинстві його намагався вбити його ж родич, який мріяв про спадщину. У юнацтві йому довелося тікати від гонінь. Родич Павла хотів розкрити його віру.

Потім він оселився у пустелі і прожив там пустельником 91 рік. Вважається, що святий харчувався їжею, яку йому приносив ворон. А потім про Павла дізнався святий Антоній, який потім і поховав його за християнськими традиціями.

За старим календарем, цього дня відзначалося "Куряче свято". Вважалося, що для залучення успіху потрібно піклуватися про птахів. Якщо у цей день почистити курник - щастя прийде до хати. Через це у цей день було суворо заборонено їсти м'ясо птиці. Люди вірили, що це принесе жахливу біду до оселі тих, хто порушить правило.

Прикмети дня

зірки добре видно всю ніч - літо буде врожайним

вітер обриває гілки - весна розпочнеться з дощів

багато снігу - морози підуть не скоро

небо закрили хмари - весна буде пізня.

Що не можна сьогодні робити

гуляти і тинятися вулицями, це може залучити злих духів

влаштовувати свята та веселитися

планувати відпустку та переїжджати.

День ангела сьогодні святкують: Павло, Іван, Михайло, Гаврило, Ілона, Олена.