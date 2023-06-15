Церковне свято 15 червня: сьогодні категорично не можна робити, як помолитися

Сьогодні, 13 червня, православна церква вшановує пам'ять святого Никифора. У народі святкують день Зеленого вьюнця.
Що не можна робити у це свято, як правильно молитися, у кого День ангела і всі традиції наших предків – у матеріалі Styler.
Святий Никифор збудував церкву, заснував монастир і вів строге життя пустельника. На початку дев'ятого століття Никифора обрали патріархом Константинопольським. Він активно боровся з єрессю і захищав іконопоклоніння, за що одного разу впав у немилість. Патріарх Никифор помер у вигнанні. Його мощі виявилися нетлінними, і нині зберігаються у Греції.
Цього дня молодь збиралася та співала пісні, які присвячували молодятам. Ті ж, своєю чергою, частували гостей. Житла прикрашали вінками та березовими гілками, а на стіл ставили свіжоспечений коровай.
Цього дня найкраще відкласти усі важливі справи. Не можна хазяйкам у цей день підмітати, щоб не вимітати все хороше з дому разом зі сміттям.
У цю дату намагайтеся не сумувати й не оплакувати померлих, інакше приходитимуть уві сні й принесуть вам сум і тугу. Не можна ходити на цвинтар - за прикметою, можна зустріти там нечисту силу, яка потягне до себе.
Наші пращури на Нікіфора не купалися у водоймах, вважалося, що русалки можуть забрати на дно.
До речі, якщо вам наснився сон з 14 на 15 червня – він буде віщим.
Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Никифор, Данило.
Пом'якши наші злі серця, Богородице, і напади ненавидящих нас відбий. І всякі душевні прикрості наші дозволь, бо, дивлячись на Твій святий образ. Твоїм співчуттям і милосердям до нас ми щиро журимося і рани твої цілуємо. Про стріли ж наших, що мучать Тебе, жахаємося. Не дай нам, Милосердна Мати, загинути в жорстокосерді нашому або від жорстокосердя ближніх. Бо Ти воістину пом'якшення злих сердець.
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