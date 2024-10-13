Церковне свято 14 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 14 жовтня у церковному календарі

Параскева Тарнавська, свята з XV століття, народилася в Тарнаві, нині на території Польщі. Вона виросла в родині священника і з юних років проявляла глибоке благочестя та бажання служити Богу. Після смерті батьків Параскева вирішила присвятити життя чернецтву.

Вона вступила до монастиря і жила аскетично, присвячуючи час молитвам і добрим справам. Доброта, смирення і милосердя зробили її відомою серед людей. Завдяки її молитвам багато людей отримували зцілення і підтримку. Крім чернечого життя, Параскева також навчала людей основ віри та моралі. Її проповіді супроводжувалися чудесами, які зміцнювали віру в її святість.

Після її смерті в XV столітті, з'явилося безліч чудес, пов’язаних із її ім'ям. Параскева стала об'єктом вшанування серед вірян, а її пам'ять святкується в православній церкві.

Що не можна робити

Не можна сваритися, лихословити, конфліктувати

Не слід займатися рукоділлям: в’язати, шити або вишивати

Заборонено збиратися на дівочі посиденьки

Не треба розчісувати волосся та митися.

Крім цього, не слід відправлятися у далеку подорож, інакше ваше самопочуття погіршиться. Не можна займатися домашніми справами - будуть проблеми зі здоров'ям.

Народні прикмети і традиції 14 жовтня

Голосно кричать птахи - скоро потеплішає

Яскраво мерехтять зірки - до гарного врожаю

Багато ягід на горобині - до дощового листопада

Коло навколо місяця - насувається злива.

В давнину молоді дівчата молилися святій Параскеві про щасливе заміжжя у цей день. Вагітні жінки зверталися до святої з проханнями про здоров'я для своїх дітей і щасливу долю для них у майбутньому.

У кого день ангела 14 жовтня

Завтра іменини святкують: Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро.

За гороскопом люди, які народилися 14 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 14 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: