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Церковный праздник 14 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой церковный праздник 14 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

14 октября православные украинцы чтят память святой преподобной Параскевы Тарнавской по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 14 октября в церковном календаре

Параскева Тарнавская, праздники XV века, родилась в Тарнаве, ныне на территории Польши. Она выросла в семье священника и с юных лет проявляла глубокое благочестие и желание служить Богу. После смерти родителей Параскева решила посвятить жизнь монашеству.

Она поступила в монастырь и жила аскетично, посвящая время молитвам и добрым делам. Доброта, смирение и милосердие сделали ее известной среди людей. Благодаря ее молитвам многие получали исцеление и поддержку. Кроме монашеской жизни, Параскева также обучала людей основам веры и морали. Ее проповеди сопровождались чудесами, укреплявшими веру в ее святость.

После ее смерти в XV веке появилось множество чудес, связанных с ее именем. Параскева стала объектом чествования среди верующих, а ее память празднуется в православной церкви.

Что нельзя делать

  • Нельзя ссориться, злословить, конфликтовать
  • Не следует заниматься рукоделием: вязать, шить или вышивать
  • Запрещено собираться на девичьи посиделки
  • Не нужно расчесывать волосы и мыться.

Кроме этого, не следует отправляться в далекое путешествие, иначе ваше самочувствие ухудшится. Нельзя заниматься домашними делами - будут проблемы со здоровьем.

Народные приметы и традиции 14 октября

  • Громко кричат птицы - скоро потеплеет
  • Ярко мерцают звезды - к хорошему урожаю
  • Много ягод на рябине - к дождливому ноябрю
  • Круг вокруг луны - надвигается ливень.

В старину молодые девушки молились святой Параскеве о счастливом замужестве в этот день. Беременные женщины обращались к святой с просьбами о здоровье для своих детей и счастливой судьбе для них в будущем.

У кого день ангела 14 октября

Завтра именины празднуют Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр.

По гороскопу люди, родившиеся 14 октября -Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 14 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всемирный день стандартов
  • Всемирный день спирометрии и легочного здоровья
  • День рождения Винни-Пуха
  • День накопления жизненных сил
  • День экологического образования.

Ранее мы публиковали тексты сильных молитв для чтения утром.

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При написании материала были использованы источники: сайт ВЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.

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