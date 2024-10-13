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Церковне свято 14 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Неділя 13 жовтня 2024 22:45
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Церковне свято 14 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Яке церковне свято 14 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

14 жовтня православні українці вшановують пам’ять святої преподобної Параскеви Тарнавської за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 14 жовтня у церковному календарі

Параскева Тарнавська, свята з XV століття, народилася в Тарнаві, нині на території Польщі. Вона виросла в родині священника і з юних років проявляла глибоке благочестя та бажання служити Богу. Після смерті батьків Параскева вирішила присвятити життя чернецтву.

Вона вступила до монастиря і жила аскетично, присвячуючи час молитвам і добрим справам. Доброта, смирення і милосердя зробили її відомою серед людей. Завдяки її молитвам багато людей отримували зцілення і підтримку. Крім чернечого життя, Параскева також навчала людей основ віри та моралі. Її проповіді супроводжувалися чудесами, які зміцнювали віру в її святість.

Після її смерті в XV столітті, з'явилося безліч чудес, пов’язаних із її ім'ям. Параскева стала об'єктом вшанування серед вірян, а її пам'ять святкується в православній церкві.

Що не можна робити

  • Не можна сваритися, лихословити, конфліктувати
  • Не слід займатися рукоділлям: в’язати, шити або вишивати
  • Заборонено збиратися на дівочі посиденьки
  • Не треба розчісувати волосся та митися.

Крім цього, не слід відправлятися у далеку подорож, інакше ваше самопочуття погіршиться. Не можна займатися домашніми справами - будуть проблеми зі здоров'ям.

Народні прикмети і традиції 14 жовтня

  • Голосно кричать птахи - скоро потеплішає
  • Яскраво мерехтять зірки - до гарного врожаю
  • Багато ягід на горобині - до дощового листопада
  • Коло навколо місяця - насувається злива.

В давнину молоді дівчата молилися святій Параскеві про щасливе заміжжя у цей день. Вагітні жінки зверталися до святої з проханнями про здоров'я для своїх дітей і щасливу долю для них у майбутньому.

У кого день ангела 14 жовтня

Завтра іменини святкують: Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро.

За гороскопом люди, які народилися 14 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 14 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Всесвітній день стандартів
  • Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров'я
  • День народження Вінні-Пуха
  • День накопичення життєвих сил
  • День екологічної освіти.

Раніше ми публікували тексти сильних молитов для читання зранку.

Також дізнайтеся, як розпізнати хто у селі відьма за народними прикметами.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.

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