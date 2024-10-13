Церковне свято 14 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
14 жовтня православні українці вшановують пам’ять святої преподобної Параскеви Тарнавської за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке свято 14 жовтня у церковному календарі
Параскева Тарнавська, свята з XV століття, народилася в Тарнаві, нині на території Польщі. Вона виросла в родині священника і з юних років проявляла глибоке благочестя та бажання служити Богу. Після смерті батьків Параскева вирішила присвятити життя чернецтву.
Вона вступила до монастиря і жила аскетично, присвячуючи час молитвам і добрим справам. Доброта, смирення і милосердя зробили її відомою серед людей. Завдяки її молитвам багато людей отримували зцілення і підтримку. Крім чернечого життя, Параскева також навчала людей основ віри та моралі. Її проповіді супроводжувалися чудесами, які зміцнювали віру в її святість.
Після її смерті в XV столітті, з'явилося безліч чудес, пов’язаних із її ім'ям. Параскева стала об'єктом вшанування серед вірян, а її пам'ять святкується в православній церкві.
Що не можна робити
- Не можна сваритися, лихословити, конфліктувати
- Не слід займатися рукоділлям: в’язати, шити або вишивати
- Заборонено збиратися на дівочі посиденьки
- Не треба розчісувати волосся та митися.
Крім цього, не слід відправлятися у далеку подорож, інакше ваше самопочуття погіршиться. Не можна займатися домашніми справами - будуть проблеми зі здоров'ям.
Народні прикмети і традиції 14 жовтня
- Голосно кричать птахи - скоро потеплішає
- Яскраво мерехтять зірки - до гарного врожаю
- Багато ягід на горобині - до дощового листопада
- Коло навколо місяця - насувається злива.
В давнину молоді дівчата молилися святій Параскеві про щасливе заміжжя у цей день. Вагітні жінки зверталися до святої з проханнями про здоров'я для своїх дітей і щасливу долю для них у майбутньому.
У кого день ангела 14 жовтня
Завтра іменини святкують: Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро.
За гороскопом люди, які народилися 14 жовтня - Терези.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, 14 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Всесвітній день стандартів
- Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров'я
- День народження Вінні-Пуха
- День накопичення життєвих сил
- День екологічної освіти.
Раніше ми публікували тексти сильних молитов для читання зранку.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.