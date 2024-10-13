Церковный праздник 14 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
14 октября православные украинцы чтят память святой преподобной Параскевы Тарнавской по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой праздник 14 октября в церковном календаре
Параскева Тарнавская, праздники XV века, родилась в Тарнаве, ныне на территории Польши. Она выросла в семье священника и с юных лет проявляла глубокое благочестие и желание служить Богу. После смерти родителей Параскева решила посвятить жизнь монашеству.
Она поступила в монастырь и жила аскетично, посвящая время молитвам и добрым делам. Доброта, смирение и милосердие сделали ее известной среди людей. Благодаря ее молитвам многие получали исцеление и поддержку. Кроме монашеской жизни, Параскева также обучала людей основам веры и морали. Ее проповеди сопровождались чудесами, укреплявшими веру в ее святость.
После ее смерти в XV веке появилось множество чудес, связанных с ее именем. Параскева стала объектом чествования среди верующих, а ее память празднуется в православной церкви.
Что нельзя делать
- Нельзя ссориться, злословить, конфликтовать
- Не следует заниматься рукоделием: вязать, шить или вышивать
- Запрещено собираться на девичьи посиделки
- Не нужно расчесывать волосы и мыться.
Кроме этого, не следует отправляться в далекое путешествие, иначе ваше самочувствие ухудшится. Нельзя заниматься домашними делами - будут проблемы со здоровьем.
Народные приметы и традиции 14 октября
- Громко кричат птицы - скоро потеплеет
- Ярко мерцают звезды - к хорошему урожаю
- Много ягод на рябине - к дождливому ноябрю
- Круг вокруг луны - надвигается ливень.
В старину молодые девушки молились святой Параскеве о счастливом замужестве в этот день. Беременные женщины обращались к святой с просьбами о здоровье для своих детей и счастливой судьбе для них в будущем.
У кого день ангела 14 октября
Завтра именины празднуют Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр.
По гороскопу люди, родившиеся 14 октября -Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, 14 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Всемирный день стандартов
- Всемирный день спирометрии и легочного здоровья
- День рождения Винни-Пуха
- День накопления жизненных сил
- День экологического образования.
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При написании материала были использованы источники: сайт ВЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.