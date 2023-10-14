Церковне свято 14 жовтня: чим сьогодні не можна займатися, щоб не розгнівати святих

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Свята Параскева жила в ХІ столітті. Вона походила із благочестивої болгарській сім’ї. З дитинства ходила до церкви і роздавала милостиню. Після смерті батьків вона продала своє майно, а отримані гроші роздала бідним. Потім Параскева відправилася у Константинополь, де при храмі Покрови Пресвятої Богородиці прийняла постриг і жила протягом 5 років.

Потім свята пішла жити в Йорданську пустелю. Одного дня їй явився ангел і наказав повернутися в Сербію. На батьківщині вона прожила ще 2 роки при місцевій церкві і померла. Її поховали на цвинтарі Єпівата. Мощі святої чинили дива, тому згодом їх перенесли до місцевої церкви.

День Параскеви в народі вважався бабиним святом. Предки вірили, що свята допомагає в будь-якій жіночій роботі, особливо в рукоділлі. З цього дня жінки починали виготовляти лляний одяг.

У давнину дівчата молилися Параскеві про вдале заміжжя, а матері молилися про своїх дітей, бажаючи їм міцного здоров'я і вдалої долі.

Прикмети дня

якщо листя з вишні ще не опало - тепло протримається довго

якщо біля Місяця видніється коло - чекай на бурю

багато ягід на горобині - листопад буде дощовим

якщо ліс покрився інеєм - буде хороший урожай вівса у наступному році

зірки яскраво мерехтять - буде гарний урожай в наступному році

якщо похмура і сніжна погода - значить буде негода в кінці травня

Що не можна сьогодні робити

займатися рукоділлям, прясти, вишивати тощо

влаштовувати вечорниці чи жіночі посиденьки

вагітним не можна розчісувати волосся

лихословити і сваритися

День ангела сьогодні святкують: Ігнатій, Кузьма, Михайло, Назар, Микола, Петро, Параска.

Головна молитва дня

"О, свята і преблаженна мученице Христова Параскевіє, у Господі красо дівича, мучеників похвала, чистоти образ, доблесті дзеркало, премудрих подив, віри християнської покрова, ідольського обману викривателько, Євангелія Божественного поборнице, заповідей Господніх послідовнице!

Ти сподобилася прийти до пристановища спокою вічного і в чертозі Нареченого Твого Христа Бога велично веселитися. Ти особливим вінцем дівицтва і мучеництва прикрашена Господом. Молимо тебе, свята Мученице, будь нашою блаженною заступницею перед Христом Богом, турботою Якого Ти звеселяєшся. Моли Всемилостивого, Який словом очі сліпим відкрив, щоби визволив дитину мою від хвороби тілесних та душевних очей наших. Господньою силою, милістю і благодаттю розжени Своїми молитвами святими до Бога морок темний гріхів наших.

Поспіши, о, свята Параскевіє, на поміч мені й дитині моїй, - разом зі мною випроси в Бога зцілення й відновлення душі і тіла. Щоб, за твоєю допомогою, ми з пітьми вийшли в світлі й силі віри істинної та діянь Божественних". Амінь.