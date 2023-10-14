Церковный праздник 14 октября: чем сегодня нельзя заниматься, чтобы не разгневать святых

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Святая Параскева жила в XI веке. Она происходила из благочестивой болгарской семьи. С детства ходила в церковь и раздавала милостыню. После смерти родителей она продала свое имущество, а полученные деньги раздала бедным. Затем Параскева отправилась в Константинополь, где при храме Покрова Пресвятой Богородицы приняла постриг и жила в течение 5 лет.

Затем святая пошли жить в Иорданскую пустыню. Однажды ей явился ангел и приказал вернуться в Сербию. На родине она прожила еще 2 года при местной церкви и умерла. Ее похоронили на кладбище Епивата. Мощи святой творили чудеса, поэтому их перенесли в местную церковь.

День Параскевы в народе считался бабьим праздником. Предки верили, что святая помогают в любой женской работе, особенно в рукоделии. С этого дня женщины начинали изготавливать льняную одежду.

В древности девушки молились Параскеве об удачном замужестве, а матери молились о своих детях, желая им крепкого здоровья и удачной судьбы.

Приметы дня

если листья из вишни еще не опали - тепло продержится долго

если возле Луны виднеется круг - ждите бурю

много ягод на рябине - ноябрь будет дождливым

если лес покрылся инеем - будет хороший урожай овса в следующем году

звезды ярко мерцают - будет хороший урожай в следующем году

если пасмурная и снежная погода - значит будет ненастье в конце мая

Что нельзя сегодня делать

заниматься рукоделием, прясть, вышивать и т. п.

устраивать вечерницы или женские посиделки

беременным нельзя расчесывать волосы

злословить и ссориться

День ангела сегодня отмечают: Игнатий, Кузьма, Михаил, Назар, Николай, Петр, Параска.

Главная молитва дня

"О, святая и преблаженная мученица Христова Параскевия, в Господе красота девичья, мучеников похвала, чистоты образ, доблести зеркало, премудрое изумление, веры христианской покрова, идольского обмана обличительница, Евангелия Божественного поборница, заповедей Господних последовательница.

Ты сподобилась прийти к пристанищу покоя вечного и в чертоге жениха Твоего Христа Бога величественно веселиться. Ты особым венцом девства и мученичества украшена Господом. Молим тебя, святая Мученица, будь нашей блаженной заступницей перед Христом Богом, заботой Которого Ты увеселяешься. Моли Всемилостивого, Который словом глаза слепым открыл, чтобы избавил ребенка моего от болезни телесных и душевных очей наших. Господней силой, милостью и благодатью разгони Своими молитвами святыми к Богу мрак темный грехов наших.

Спеши, о, святая Параскевия, на помощь мне и ребенку моему, - вместе со мной выпроси у Бога исцеление и восстановление души и тела. Чтобы, с твоей помощью, мы с тьмой вышли в свете и силе веры истинной и деяний Божественных". Аминь.