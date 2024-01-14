Церковне свято 14 січня: головні заборони дня і найсильніша молитва за здоров'я
14 січня за новим стилем церква вшановує пам'ять святих преподобних Отців, убитих у Синаї, та іменини святої рівноапостольної Ніни. За старим стилем у цей день вшановували святителя Василія Великого.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія свята
40 християнських святих і ченців-мучеників жили поблизу гори Синай у IV ст. 371 року на них напала ватага сарацинів. Вони вбили 38 служителів Господа. Лише два монахи залишились живими. Втім, один помер від важких ран наступної ночі, а другий - на четвертий день.
Також у цей день відзначають іменини Святої рівноапостольної Ніни, грузинської просвітительки. Вона навернула багато грузинів у християнство і сприяла тому, аби Грузія прийняла християнство.
Ніна народилася у Каппадокії (сучасна Туреччина), але через переслідування християн опинилась у Грузії, де багато проповідувала. Померла свята близько 335 року. Її мощі зберігаються у жіночому Бодбійському монастирі в Грузії.
Прикмети дня
- навколо місяця туман - буде хуртовина
- холодно, йде сніг і рано співають півні - буде потепління
- іній на деревах - чекайте відлиги
- білі хмари на небі - морози протримаються ще довго
- ворона каркає - буде завірюха
- блідий місяць - скоро піде сніг
- зорі мерехтять - будуть сильні морози
Що не можна сьогодні робити
- давати і брати в борг гроші
- сваритися з друзями і рідними, бо примирення триватиме довго
- ухвалювати важливі рішення
- відмовляти кому-небудь у допомозі
- виносити сміття, адже можете винести своє щастя
- стригти волосся, бо це принесе невдачу
День ангела сьогодні святкують: Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремій, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна.
Головна молитва дня
"О, премилосердна Ніна, о, Світла душа, Господом Богом зазначена. Руки перед тобою приклоняю, всією душею своєю тебе поважаю. Прошу тебе не про монети, не про матеріальні блага, а прошу тебе про зцілення мене раби (раба) Божої, хворобою одержимою.
Подай мені це зцілення, допоможи мені, свята Ніно, ублагати сина Божого Ісусу Христа, нехай святі ангели з неба спустять благодать. Хай буде так". Амінь.
Цю молитву потрібно читати 40 днів, а тоді піти до церкви на службу та запалити свічку.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
Читайте також про те, хто святкуватиме день ангела у січні.