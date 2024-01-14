Церковне свято 14 січня: головні заборони дня і найсильніша молитва за здоров'я

14 січня за новим стилем церква вшановує пам'ять святих преподобних Отців, убитих у Синаї, та іменини святої рівноапостольної Ніни. За старим стилем у цей день вшановували святителя Василія Великого.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

40 християнських святих і ченців-мучеників жили поблизу гори Синай у IV ст. 371 року на них напала ватага сарацинів. Вони вбили 38 служителів Господа. Лише два монахи залишились живими. Втім, один помер від важких ран наступної ночі, а другий - на четвертий день.

Також у цей день відзначають іменини Святої рівноапостольної Ніни, грузинської просвітительки. Вона навернула багато грузинів у християнство і сприяла тому, аби Грузія прийняла християнство.

Ніна народилася у Каппадокії (сучасна Туреччина), але через переслідування християн опинилась у Грузії, де багато проповідувала. Померла свята близько 335 року. Її мощі зберігаються у жіночому Бодбійському монастирі в Грузії.

Прикмети дня

навколо місяця туман - буде хуртовина

холодно, йде сніг і рано співають півні - буде потепління

іній на деревах - чекайте відлиги

білі хмари на небі - морози протримаються ще довго

ворона каркає - буде завірюха

блідий місяць - скоро піде сніг

зорі мерехтять - будуть сильні морози

Що не можна сьогодні робити

давати і брати в борг гроші

сваритися з друзями і рідними, бо примирення триватиме довго

ухвалювати важливі рішення

відмовляти кому-небудь у допомозі

виносити сміття, адже можете винести своє щастя

стригти волосся, бо це принесе невдачу

День ангела сьогодні святкують: Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремій, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна.

Головна молитва дня

"О, премилосердна Ніна, о, Світла душа, Господом Богом зазначена. Руки перед тобою приклоняю, всією душею своєю тебе поважаю. Прошу тебе не про монети, не про матеріальні блага, а прошу тебе про зцілення мене раби (раба) Божої, хворобою одержимою.

Подай мені це зцілення, допоможи мені, свята Ніно, ублагати сина Божого Ісусу Христа, нехай святі ангели з неба спустять благодать. Хай буде так". Амінь.

Цю молитву потрібно читати 40 днів, а тоді піти до церкви на службу та запалити свічку.