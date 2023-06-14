Церковне свято 14 червня: чому цей день особливий і що суворо заборонено робити
14 червня 2023 року у православному календарі - день пам'яті філософа Юстина. У народному календарі - Устинів день. Наші пращури говорили, що саме з цієї дати починається літо.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - читайте у матеріалі Styler.
Традиції 14 червня
Як правило, до 14 червня дозрівала брусниця. Наші пращури знали, що ця ягода - неймовірно корисна. Її сушили, взимку додавали до квашеної капусти. З брусниці робили наливки, варення та компоти. Хорошою прикметою в Устинів день вважалося з'їсти жменю свіжої брусниці.
На Устина Брусничні губи було заведено клопотати по будинку, займаючись рутинними справами: наводити чистоту в шафах, протирати кути, упорядковувати присадибні ділянки. Вважалося, що це сприятиме залученню фінансів та удачі.
Що не можна робити в Устинів день
Небезпечним заняттям в Устинів день вважалося зведення городніх огорож. В Устинів день також забороняється виходити з дому. Заборона стосувалася всіх незаміжніх дівчат, яким зустріч із незнайомими чоловіками обіцяла лихо.
Також не можна брехати, займатися наклепництвом, наводячи даремно на людей. Хвороби, злидні та інші проблеми можуть замучити й довести до відчаю.
У жодному разі 14 червня не можна сваритися, сумувати та сумувати.
Головні прикмети цього дня
- Наші пращури помітили, якщо у цей день сонце - весна буде холодною.
- вранці похмура погода – до хорошого врожаю ярих;
- швидко висохла трава після роси - буде спекотно;
- Похмурий і дощовий день означає, що добре вродить овес, але ягід буде мало.
В Устинів день, 14 червня, іменини відзначають:
- Василь, Віра, Вікторія, Гаврило, Давид, Денис, Іван, Павло, Харита.
До речі, люди, народжені в цей час, вирізняються завзятістю.
Сьогодні можна прочитати дуже просту змову для хорошого волосся. Потрібно просто піти в поле і кинути на нього кілька своїх волосків, що випали, при цьому вимовивши:
"Поле, будь колосисто, а голова моя, - волосиста.
Ключ, замок, мова.
Амінь. Амінь.
Амінь".
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