Церковне свято 14 червня: чому цей день особливий і що суворо заборонено робити

14 червня 2023 року у православному календарі - день пам'яті філософа Юстина. У народному календарі - Устинів день. Наші пращури говорили, що саме з цієї дати починається літо.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - читайте у матеріалі Styler.

Традиції 14 червня

Як правило, до 14 червня дозрівала брусниця. Наші пращури знали, що ця ягода - неймовірно корисна. Її сушили, взимку додавали до квашеної капусти. З брусниці робили наливки, варення та компоти. Хорошою прикметою в Устинів день вважалося з'їсти жменю свіжої брусниці.

На Устина Брусничні губи було заведено клопотати по будинку, займаючись рутинними справами: наводити чистоту в шафах, протирати кути, упорядковувати присадибні ділянки. Вважалося, що це сприятиме залученню фінансів та удачі.

Що не можна робити в Устинів день

Небезпечним заняттям в Устинів день вважалося зведення городніх огорож. В Устинів день також забороняється виходити з дому. Заборона стосувалася всіх незаміжніх дівчат, яким зустріч із незнайомими чоловіками обіцяла лихо.

Також не можна брехати, займатися наклепництвом, наводячи даремно на людей. Хвороби, злидні та інші проблеми можуть замучити й довести до відчаю.

У жодному разі 14 червня не можна сваритися, сумувати та сумувати.

Головні прикмети цього дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день сонце - весна буде холодною.

вранці похмура погода – до хорошого врожаю ярих;

швидко висохла трава після роси - буде спекотно;

Похмурий і дощовий день означає, що добре вродить овес, але ягід буде мало.

В Устинів день, 14 червня, іменини відзначають:

Василь, Віра, Вікторія, Гаврило, Давид, Денис, Іван, Павло, Харита.

До речі, люди, народжені в цей час, вирізняються завзятістю.

Сьогодні можна прочитати дуже просту змову для хорошого волосся. Потрібно просто піти в поле і кинути на нього кілька своїх волосків, що випали, при цьому вимовивши:

"Поле, будь колосисто, а голова моя, - волосиста.

Ключ, замок, мова.

Амінь. Амінь.

Амінь".