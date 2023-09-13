Церковне свято 13 вересня: що потрібно зробити, а на що - сувора заборона

13 вересня 2023 року за новим церковним календарем відзначається день пам'яті святого Корнилія. Вважалося, що на Корнея останній теплий день осені, а далі починалися одні заморозки.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, дізнайтеся далі у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

У Корнилів день редьку називали основним продуктом дня. Згідно з повір'ями, якщо 13 вересня скуштувати цей коренеплід, то можна запастися міцним здоров'ям, щоб вся холодна пора року, що залишилася, не принесла хвороби й хвороби.

Вірили також, що страви з редьки принесуть малим дітям розум, а молодятам – міцний та щасливий шлюб.

До речі, цим ефективність коренеплоду не вичерпувалась - у нього була також і "зворотний бік медалі". Так, за допомогою чорної редьки дівчата відганяли надто докучливих і настирливих залицяльників, якщо ті поласують частуванням.

На Корнея вважалося, що з допомогою змов можна зміцнити сім'ю і змусити чоловіка перестати ходити "на ліво". Щоб чоловік не зраджував, обручки пов'язували вовняною червоною ниткою, опускали в склянку або горщик зі святою водою і промовляли особливу молитву. Усю цю процедуру потрібно було повторювати три дні поспіль, після чого обручки одягали на свічку і молилися Богородиці та Ісусу Христу.

Що не можна робити 13 вересня

Цього дня згідно з повір'ями весілля чи сватання не обіцяли щастя, і закохані чекали на це інший день.

Важливою забороною в Корнилів день було ворожіння на дзеркало або взагалі довгий погляд у нього. Предки були переконані, що так можна спричинити великі біди, закликати невдачу і запустити в наш світ нечисту силу, яка переслідуватиме порушницю.

Головні прикмети цього дня

Якщо вночі на Корнія в небі червоний місяць, то чекай на сильний вітер;

Дощ у Корнилів день обіцяв багатий урожай;

Якщо на Корній усі граки вже відлетіли в теплі краї, то незабаром випаде сніг.

Іменинники сьогодні:

Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан. Обов'язково привітайте рідних та близьких, хто має таке ім'я.