Церковный праздник 13 сентября: что нужно сделать, а на что - строгий запрет
13 сентября 2023 года по новому церковному календарю отмечается день памяти святого Корнилия. Считалось, что на Корнея последний теплый день осени, а дальше начинались одни заморозки.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, узнайте дальше в материале Styler.
Традиции этого дня
В Корнилов день редьку называли главным продуктом дня. Согласно поверьям, если 13 сентября отведать этот корнеплод, то можно запастись крепким здоровьем, чтобы вся оставшаяся холодная пора года не принесла болезни и хвори.
Верили также, что блюда из редьки принесут малым детям ум, а молодоженам - крепкий и счастливый брак.
К слову, этим эффективность корнеплода не исчерпывалась - у него была также и "обратная сторона медали". Так, при помощи черной редькой девушки отгоняли слишком надоедливых и настырных ухажеров, если те полакомятся угощением.
На Корнея считалось, что при помощи заговоров можно укрепить семью и заставить мужа перестать ходить "на лево". Чтобы супруг не изменял, обручальные кольца связывали шерстяной красной ниткой, опускали в стакан или горшок со святой водой и проговаривали особую молитву. Всю эту процедуру нужно было повторять три дня подряд, после чего кольца надевали на свечку и молились Богородице и Иисусу Христу.
Что нельзя делать 13 сентября
В этот день согласно поверьям свадьбы или сватовство не сулили счастья, и влюбленные ждали для этого другой день.
Важным запретом в Корнилов день являлось гадание на зеркало или вообще долгое глядение в него. Предки были убеждены, что так можно навлечь на себя большие беды, призвать неудачу и запустить в наш мир нечистую силу, которая станет преследовать нарушительницу.
Главные приметы этого дня
- Если ночью на Корнея в небе красная луна, то жди сильный ветер;
- Дождь в Корнилов день сулил богатый урожай;
- Если на Корней все грачи уже улетели в теплые края, то скоро выпадет снег.
Именинники сегодня:
Валериан, Илья, Корнелий, Леонтий, Лукьян, Петр, Юлиан. Обязательно поздравьте родных и близких с таким именем.
Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.
А также делились церковным календарем на 2024 год.