Церковне свято 13 листопада: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія свята

Іоан Золотоуст народився в заможній родині в 347 році, в місті Антиохії. Батьки Іоана були християнами, що прищепило у хлопця любов до своєї віри.

Завдяки матері парубок отримав хорошу освіту та спершу став адвокатом, адже був неймовірно красномовним, за що отримав прізвисько. Але за декілька років роботи Іоан обрав шлях релігії.

Спершу Іван зачинився в будинку своєї матері та постійно молився. Потім парубок провів 6 років в пустелі і лише після цього став священником.

За часи свого правління Іоан Золотоуст запам'ятався як оратор, спадщиною якого цікавляться навіть деякі науковці. Проте зі зміною влади, єпископ потрапив у немилість та був ув'язаний за ґратами.

Коли Іоан помер, його мощі перевезли в Константинополь. Зараз вони перебувають в соборі святого Георгія, поруч з мощами час Василя Великого.

Іоан Золотоустий (зображення: Wikipedia)

Що не можна робити сьогодні

Пращури вважали, що сьогодні категорично не можна:

говорити образливі слова або гніватися

засуджувати когось або пліткувати

сваритися з близькими та незнайомцями

багато спілкуватися з незнайомцями - перешкоджатиме здійсненню планів

Також предки вірили, що сьогодні рибалки мають обов'язково продати або пожертвувати храму перший улов, а на отримані гроші поставити свічки в церкві. Це допоможе прикликати в своє життя щастя.

Народні прикмети

Якщо сьогодні ясна та сонячна погода - найближчими днями буде сильний та поривчастий вітер

13 листопада горобці гучно цвірінькають - погода буде теплою

Якщо ж сьогодні птахи мовчать - прийдуть морози

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 13 листопада іменини у людей з такими іменами: Герман, Іван.

Крім цього, за старим стилем сьогодні святкують день ангела: Дем'ян, Олександр, Анатолій, Всеволод, Артем, Василь, Леонід, Степан, Іван, Трохим, Микола, Петро, Роман, Олексій, Сергій, Федір, Яків.

Яке свято в світі 13 листопада

Сьогодні відзначають: