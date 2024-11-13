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Церковный праздник 13 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой праздник 13 ноября (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

13 ноября церковь почитает святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. В этот день существуют определенные запреты, чтобы не навлечь на себя беду.

Об истории, запретах и приметах праздника 13 ноября рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Иоанн Златоуст родился в состоятельной семье в 347 году, в городе Антиохии. Родители Иоанна были христианами, что привило у парня любовь к своей вере.

Благодаря матери парень получил хорошее образование и сначала стал адвокатом, ведь был невероятно красноречивым, за что получил прозвище. Но через несколько лет работы Иоанн избрал путь религии.

Сначала Иван заперся в доме своей матери и молился. Затем парень провел 6 лет в пустыне и только после этого стал священником.

За время своего правления Иоанн Златоуст запомнился как оратор, наследием которого интересуются даже некоторые ученые. Однако со сменой власти епископ попал в немилость и был кинут за решетку.

Когда Иоанн умер, его мощи перевезли в Константинополь. Сейчас они находятся в соборе святого Георгия, рядом с мощами время Василия Великого.

Иоанн Златоуст (изображение: Wikipedia)

Что нельзя делать сегодня

Предки считали, что сегодня категорически нельзя:

  • говорить обидные слова или сердиться
  • осуждать кого-то или сплетничать
  • ссориться с близкими и незнакомцами
  • много общаться с незнакомцами - будет препятствовать осуществлению планов

Также предки верили, что сегодня рыбаки должны обязательно продать или пожертвовать храму первый улов, а на вырученные деньги поставить свечи в церкви. Это поможет привлечь в свою жизнь счастье.

Народные приметы

  • Если сегодня ясная и солнечная погода, в ближайшие дни будет сильный и порывистый ветер.
  • 13 ноября воробьи громко чирикают - погода будет теплой
  • Если же сегодня птицы молчат - придут морозы

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 13 ноября именины у людей со следующими именами: Герман, Иван.

Кроме этого, по старому стилю сегодня празднуют день ангела: Демьян, Александр, Анатолий, Всеволод, Артем, Василий, Леонид, Степан, Иван, Трофим, Николай, Петр, Роман, Алексей, Сергей, Федор, Яков.

Какой праздник в мире 13 ноября

Сегодня отмечают:

  • День действий против рака шейки матки
  • Международный день патологии
  • Всемирный день доброты

Недавно мы писали о том, когда будут День святого Николая, Рождество и Крещение.

А также рассказывали, когда будут отмечать родительские субботы в 2025 году.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайты ПЦУ, DayToday, Википедия.

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