Церковный праздник 13 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

13 ноября церковь почитает святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. В этот день существуют определенные запреты, чтобы не навлечь на себя беду.
Об истории, запретах и приметах праздника 13 ноября рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Иоанн Златоуст родился в состоятельной семье в 347 году, в городе Антиохии. Родители Иоанна были христианами, что привило у парня любовь к своей вере.
Благодаря матери парень получил хорошее образование и сначала стал адвокатом, ведь был невероятно красноречивым, за что получил прозвище. Но через несколько лет работы Иоанн избрал путь религии.
Сначала Иван заперся в доме своей матери и молился. Затем парень провел 6 лет в пустыне и только после этого стал священником.
За время своего правления Иоанн Златоуст запомнился как оратор, наследием которого интересуются даже некоторые ученые. Однако со сменой власти епископ попал в немилость и был кинут за решетку.
Когда Иоанн умер, его мощи перевезли в Константинополь. Сейчас они находятся в соборе святого Георгия, рядом с мощами время Василия Великого.
Иоанн Златоуст (изображение: Wikipedia)
Предки считали, что сегодня категорически нельзя:
Также предки верили, что сегодня рыбаки должны обязательно продать или пожертвовать храму первый улов, а на вырученные деньги поставить свечи в церкви. Это поможет привлечь в свою жизнь счастье.
По новому стилю, 13 ноября именины у людей со следующими именами: Герман, Иван.
Кроме этого, по старому стилю сегодня празднуют день ангела: Демьян, Александр, Анатолий, Всеволод, Артем, Василий, Леонид, Степан, Иван, Трофим, Николай, Петр, Роман, Алексей, Сергей, Федор, Яков.
Сегодня отмечают:
Недавно мы писали о том, когда будут День святого Николая, Рождество и Крещение.
А также рассказывали, когда будут отмечать родительские субботы в 2025 году.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайты ПЦУ, DayToday, Википедия.