Церковный праздник 13 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

История праздника

Иоанн Златоуст родился в состоятельной семье в 347 году, в городе Антиохии. Родители Иоанна были христианами, что привило у парня любовь к своей вере.

Благодаря матери парень получил хорошее образование и сначала стал адвокатом, ведь был невероятно красноречивым, за что получил прозвище. Но через несколько лет работы Иоанн избрал путь религии.

Сначала Иван заперся в доме своей матери и молился. Затем парень провел 6 лет в пустыне и только после этого стал священником.

За время своего правления Иоанн Златоуст запомнился как оратор, наследием которого интересуются даже некоторые ученые. Однако со сменой власти епископ попал в немилость и был кинут за решетку.

Когда Иоанн умер, его мощи перевезли в Константинополь. Сейчас они находятся в соборе святого Георгия, рядом с мощами время Василия Великого.

Иоанн Златоуст (изображение: Wikipedia)

Что нельзя делать сегодня

Предки считали, что сегодня категорически нельзя:

говорить обидные слова или сердиться

осуждать кого-то или сплетничать

ссориться с близкими и незнакомцами

много общаться с незнакомцами - будет препятствовать осуществлению планов

Также предки верили, что сегодня рыбаки должны обязательно продать или пожертвовать храму первый улов, а на вырученные деньги поставить свечи в церкви. Это поможет привлечь в свою жизнь счастье.

Народные приметы

Если сегодня ясная и солнечная погода, в ближайшие дни будет сильный и порывистый ветер.

13 ноября воробьи громко чирикают - погода будет теплой

Если же сегодня птицы молчат - придут морозы

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 13 ноября именины у людей со следующими именами: Герман, Иван.

Кроме этого, по старому стилю сегодня празднуют день ангела: Демьян, Александр, Анатолий, Всеволод, Артем, Василий, Леонид, Степан, Иван, Трофим, Николай, Петр, Роман, Алексей, Сергей, Федор, Яков.

Какой праздник в мире 13 ноября

Сегодня отмечают: