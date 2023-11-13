Церковне свято 13 листопада: не робіть цього, інакше станеться біда

Що можна і не можна робити, які прикмети актуальні на 13 листопада і кого привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Архієпископ Іоанн Константинопольський жив у IV-V столітті. Він мав родину, але його дружина та син померли. Тоді Іоанн почав вести аскетичний образ життя й допомагав людям.

Він був проповідником. Вважалося, що слова Іонна могли зцілити людину. Саме тому цього дня важлива увага приділяється розмовам та добрим побажанням.

У минулому 13 листопада люди робили запаси на зиму. Вони приносили додому м'ясо та працювали над тим, аби підготуватися до холодів.

Прикмети дня

завірюха обриває гілки - морози вже близько

птиці кружляють над полями - час саджати озимий часник

їсти м'ясо та пригощати інших цього дня - отримати щастя на усю зиму.

Що заборонено робити 13 листопада

Не говоріть поганих слів та не ображайте людей, якщо не хочете, щоб прийшла біда. Приборкуйте гнів та вчіться пробачати, сваритися цього дня заборонено.

Якщо ви будете пліткувати й засуджувати людей, а також вживати нецензурну лексику - від вас відвернеться удача.

День янгола сьогодні святкують: Іван, Іванна, Антоніна, Нікіфор.

Головна молитва дня

"Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, спаси мене вічних мук. Господи, чи розумом, чи мисленням, словом чи справою грішних, пробач мені. Господи, визволи мене всякого незнання і забуття, і малодушності, і скам'янілого нечуття. Господи, спаси мене від всякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, що затьмарили лукаву пожадливість.

Господи, я ж людина грішна, Ти ж бо Бог щедрий, помилуй мене, бачачи недугу душі моєї. Господи, пошли благодать Твою на допомогу мені, щоб славити ім'я Твоє святе, Господи. Господи Ісусе Христе, напиши мене, раба Твого в книзі життя, і даруй мені кінець благий. Господи Боже мій, я нікчемне створіння перед Тобою, але дай мені з благодаттю Твоєю започаткувати благо. Господи, окропи в моєму серці росу благодаті Твоєї. Господи небеса і землі, згадай мене грішного раба Твого, злого і нечистого, в Царстві Твоєму. Амінь. Господи, в покаянні прийми мене. Господи, прийми мене як того, хто кається. Господи, не залиш мене. Господи, не введи мене в напасть.

Господи, дай мені думку добра. Господи, дай мені сльози та пам'ять смертну, і розчулення. Господи, дай мені помисли сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, всели в мене корінь благих, страх Твій у моєму серці. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї та думки, й творити в усьому волю Твою. Господи, покрий мене від людей деяких, і бісів, і пристрастей, і від усяких інших неподібних речей. Господи, захисти мене від злих людей, бісів, пристрастей і від усіх інших негідних справ".