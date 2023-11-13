Церковный праздник 13 ноября: не делайте этого, иначе случится беда

Что можно и нельзя делать, какие приметы актуальны на 13 ноября и кого поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Архиепископ Иоанн Константинопольский жил в IV-V веке. У него была семья, но его жена и сын умерли. Тогда Иоанн стал вести аскетический образ жизни и помогал людям.

Он был проповедником. Считалось, что слова Ионна могли исцелить человека. Именно поэтому в этот день важное внимание уделяется разговорам и добрым пожеланиям.

В прошлом13 ноября люди делали запасы на зиму. Они приносили домой мясо и работали над тем, чтобы подготовиться к холодам.

Приметы дня

вьюга обрывает ветви - морозы уже близко

птицы кружат над полями - время сажать озимый чеснок

есть мясо и угощать других в этот день - получить счастье на всю зиму.

Что запрещено делать 13 ноября

Не говорите плохих слов и не оскорбляйте людей, если не хотите, чтобы пришла беда. Укрощайте гнев и учитесь прощать, ссориться в этот день запрещено.

Если вы будете сплетничать и осуждать людей, а также употреблять нецензурную лексику - от вас отвратится удача.

День ангела сегодня празднуют: Иван, Иванна, Антонина, Никифор.

Главная молитва дня

"Господи, не избавь меня от небесных Твоих благ. Господи, спаси меня от вечных мучений. Господи, умом ли, мышлением, словом или делом грешных, прости меня. Господи, избавь меня всякого незнания и забвения, и малодушия, и окаменевшего чувства". Господи, избавь меня от всякого искушения, Господи, просвети сердце мое, омрачившие вожделение лукавое.

Господи, я же человек грешный, Ты ведь Бог щедр, помилуй меня, видя болезнь души моей. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, чтобы славить имя Твое святое, Господи. Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего в книге жизни, и даруй мне конец благой. Господи Боже мой, я ничтожна тварь пред Тобою, но дай мне по благодати Твоей положить начало благо. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей. Господи небеса и земли, вспомни меня грешного раба Твоего, злого и нечистого, в Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня. Господи, прими меня как кающегося. Господи, не оставь меня. Господи, не введи меня в напасть.

Господи, дай мне мнение добра. Господи, дай мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дай мне помыслы исповедания грехов моих. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце моем. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и мысли и творить во всем волю Твою. Господи, покрой меня от людей некоторых, и бесов, и страстей, и от всяких других неподобных вещей. Господи, защити меня от злых людей, бесов, страстей и от всех других недостойных дел".