ua en ru
Пт, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Церковне свято 12 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

П'ятниця 11 жовтня 2024 22:49
UA EN RU
Церковне свято 12 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Яке церковне свято 12 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

12 жовтня православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка та пам'ять святого преподобного Косми за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 12 жовтня у церковному календарі

Пров, Тарах та Андронік - це мученики, які сміливо сповідували свою віру в Римі під час жорстоких переслідувань християн. Пров вирізнявся благочестям і доброчесністю, що врешті призвело до його арешту і страти через відданість своїм переконанням.

Тарах також був християнином, який зазнав переслідувань за свої вірування, а його муки стали символом незламності духу. Андронік, ймовірно, був одним із супутників Прова та Тараха, і його життя переплітається з історіями інших мучеників, підкреслюючи спільність їхньої долі та страждань за Христову віру.

Церковне свято 12 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Пров, Тарах та Андронік (зображення: kyrios.org.ua)

Преподобний Косма народився в IV столітті в Фівах (сучасний Єгипет). Виховувався в християнській родині з раннього дитинства, що сприяло формуванню його глибокої віри. Він прийняв чернече життя та став учнем одного з відомих святих, присвятивши себе аскетизму, молитві і служінню Богу, що врешті призвело до його духовного вдосконалення.

Святий Косма зазнав гонінь, але незламна віра супроводжувала його в усіх труднощах. Його життя було сповнене подвигів: він активно практикував піст, молитву та благодійність, зцілюючи хворих і допомагаючи нужденним. Його чудеса та духовний дар привертали людей до віри, а після його мирної смерті пам'ять про нього вшановується в православному календарі на різні дні, підтверджуючи важливість його життєпису для чернечого життя і духовності.

Церковне свято 12 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Собор монастиря святого Косми в Колкондасі (фото: вікіпедія)

Що не можна робити

Не варто провокувати конфлікти з іншими, адже сварка може затягнутися і призвести до неприємних наслідків. Також не рекомендується проводити генеральне прибирання в цей час, оскільки це може закінчитися невдачею та додатковими труднощами.

Народні прикмети і традиції 12 жовтня

  • Вітер з півночі - скоро похолоднішає
  • Яскраво мерехтять зірки - чекайте на мороз
  • Тьмяні зірки - буде тепло
  • Чутно грім - скоро потеплішає
  • Багато зірок на небі - до гарного врожаю
  • Птахи летять низько до землі - до ранніх морозів.

В давнину цього дня готували насіння гороху та кукурудзи до весняного сезону, вважаючи, що правильний вибір моменту для посадки забезпечить добрий врожай.

У кого день ангела 12 жовтня

Завтра іменини святкують: Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіп, Зінаїда.

За гороскопом люди, які народилися 12 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 12 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День економіста
  • Міжнародний день крику розчарування
  • Міжнародний день африканських пінгвінів
  • Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги
  • Всесвітній день мігруючих птахів
  • День астрономії.

Раніше ми розказували про Собор архистратига Михаїла 2024 та нову дату і традиції свята.

Читайте також, що означає "Число звіра" та звідки взявся цей забобон.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календар Свята
NEWS
Зеленський назвав бажані терміни завершення війни
Зеленський назвав бажані терміни завершення війни