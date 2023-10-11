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Церковне свято 11 жовтня: що сьогодні не можна робити, щоб не привернути велике нещастя

Яке церковне свято 11 жовтня (Getty Images)
Автор: Styler

Згідно з новим церковним календарем, 11 жовтня 2023 року православні святкують апостола від 70-ти Пилипа, єдиного від семи дияконів .

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

У народному календарі цей день називали Пилиповим. Існувала традиція возити на млин зерно для перемелювання. Пізніше селяни почали не товкти, а перетирати зерно.

Що суворо заборонено робити цього дня:

  • Не можна в цей день влаштовувати широких гулянь, веселитися і влаштовувати якусь розпусту.
  • Заборонено також грішити і поганословити, інакше ви можете викликати біду на себе та близьких.
  • Не можна в цей день також марнувати гроші.
  • Не можна лінуватися, інакше удача пройде стороною.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо небо посипане зірками - осінь буде сухою. А якщо гриби з'явилися в лісі - чекай на затяжну золоту пору.
  • Грім у цей день – до безсніжної зими.
  • Якщо свіжий ранковий вітер удень посилюється, а надвечір слабшає - збережеться ясна погода.

Іменини сьогодні святкують Іван, Пилип, Феофан, Ян та Вікторія. Привітайте цих людей із днем ангела!

 

Раніше ми розповідали, які свята будуть у жовтні 2023 року.

Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.

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