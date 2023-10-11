Церковный праздник 11 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не привлечь большое несчастье

Согласно новому церковному календарю, 11 октября 2023 года православные празднуют апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
В народном календаре этот день называли Филиповым. Существовала традиция возить на мельницу зерно для перемола. Позже селяне начали не толочь, а перетирать зерно.
Именины сегодня празднуют Иван, Филипп, Феофан, Ян и Виктория. Поздравьте этих людей с днем ангела!
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