Церковне свято 11 вересня: що в жодному разі не можна робити цього дня

Історія та суть свята

Феодора жила у V столітті у місті Олександрія і була одружена. Одного разу до неї почав чіплятися молодий чоловік, і вона не змогла встояти перед його залицяннями, зраджуючи свого чоловіка. Однак, злякавшись і покаявшись, Феодора вирішила сховатися в монастирі, щоб спокутувати свій гріх. Вона обрала не жіночий монастир, а чоловічий, вдавши чоловіка, щоб її чоловік не зміг її знайти.

У монастирі свята провела 8 років, повністю присвятивши себе праці та найважчих робіт. Вона постила, молилася вночі і старанно служила. В один із днів їй довелося залишити обитель на кілька днів у справах, і під час перебування в готелі, дочка господаря почала виявляти інтерес до Феодори, взявши її за хлопця. Однак черниця відмовила дівчині, що викликало її обурення. В результаті, дівчина народила незаконнонароджену дитину і наклепницько звинуватила Феодору.

Свята смиренно прийняла це випробування і взяла на себе турботу про чуже немовля. Вона прожила з ним 7 років у курені, розташованому поруч із монастирем. Однак ігумен, побачивши її стан, зглянувся над нею і наказав повернутися до монастиря з дитиною.

Після цього Феодора прожила ще два роки і померла. Тільки після її смерті ченці довідалися, що вона була жінкою. Усі, хто коли-небудь образив її, одразу покаялися. Її чоловік, дізнавшись про її жертовність, також вирішив постригатися в цьому монастирі. А хлопчик, якого свята виховувала, згодом став ігуменом цього монастиря.

У святої Феодори можна просити сили та терпіння для подолання всіх життєвих випробувань. У цей день рекомендується щиро помолитися і покаятися.

Минулого, цього дня, жінки традиційно збиралися для проведення капустяних робіт. Вони рубали капусту, квасили її та готували голубці та капустняки. Крім того, цього дня був звичай шанувати священиків. Для них готували подарунки та вручали з поклоном. Матінкам, подружжю священиків, допомагали по господарству.

Головні прикмети цього дня

Якшо бджоли активні цього дня, то зима прийде пізніше

Якщо у цей день озимі культури піднялися, то можна очікувати хороший врожай

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою

Якщо у лісі багато грибів, то зима буде дуже суворою

Що сьогодні не можна робити

У день святої Феодори існувало багато заборон, що особливо стосуються жінок. Було суворо заборонено фарбувати губи та наносити макіяж, оскільки вважалося, що це може призвести до тяжких хвороб.

Крім того, було вважалося несприятливим мити голову 24 вересня, а також стригти нігті та купувати новий одяг.

У це свято вважалося дуже нещасливим знаком, якщо дівчина забруднить поділ своєї спідниці, бо вірили, що це призведе до того, що її чоловік надмірно питиме, а в сім'ї виникнуть довгі сварки.

Наші пращури у цей день уникали казати негативні слова про інших людей і особливо не намовляти. Передбачалося, що у разі порушення цього правила негатив повернеться до них у рази посиленим.

Також у день святої Феодори намагалися не піднімати нічого з дороги і не брати собі безхозну річ, тому що вважалося, що такі предмети можуть бути зачаровані або принести порчу від злих людей чи чаклунів.