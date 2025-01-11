Церковне свято 11 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Субота 11 січня - субота після Богоявлення. Цього дня православна церква вшановує Феодосія Великого. За старим календарем сьогодні згадують 14000 дітей, убитих у Вифлеємі.

Про те, яке свято сьогодні 11 січня, а також про його головні заборони, історію та традиції розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Преподобний Феодосій народився в Каппадокії наприкінці V століття. Його батьками були благочестиві християни, які передали синові віру.

Дитинстві Феодосій просив Господа про допомогу віднайти шлях істинний, а в підлітковому віці відвідав Єрусалим. Прагнучи смиренного усамітненого життя, святий оселився в пустельній печері в Палестині. За переказами, саме там колись ночували три волхви, які йшли поклонитися народженому Ісусу.

Феодосій прожив в печері 30 років в безперервній молитві. Згодом до преподобного почали приходити сподвижники, тож Феодосію довелося шукати місце для більшої обителі.

Таким чином Феодосій заснував перший чернечий монастир, який надавав допомогу нужденним, а також притулок мандрівникам. Милостивість преподобного творила дива: навіть коли до монастиря приходило більше людей, ніж могла прийняти обитель, в хлібопекарні з'являвся хліб.

Однак під час правління імператора Анастасія почалися гоніння християн. Преподобний захищав віру, за що його ув'язнили - але незабаром звільнили після смерті правителя.

Крім цього, за життя Феодосій був відомим даром зцілень та визволення від напастей. Преподобний мирно спочив у віці 105 років.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні скиглять собаки, а коти багато бурчать - можуть бути хвороби

Якщо далеко в лісі чутно відлуння - до морозів

Сьогодні у двір зайшов чужий кіт - до новин

Що сьогодні не можна робити

За народними прикметами і переконаннями, сьогодні не можна:

підіймати чужі речі з землі

виходити на двір до світанку

стригти нігті та волосся

Пращури вірили в те, що сьогодні нечиста сила морозить повітря. Тому цього дня тепло вдягалися та топили піч.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 11 січня день ангела у власників таких імен: Михайло, Йосип, Федір, Теодор, Володимир, Віталій, Вольдемар, Микола, Степан.

А також за старим стилем сьогодні іменини відзначають: Єфросинія, Георгій, Веніамін, Єгор, Іван, Наталя, Лаврентій, Марк, Агрипина, Варвара, Ян, Ганна, Євдокія, Мотрона.