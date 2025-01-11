Церковне свято 11 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
Субота 11 січня - субота після Богоявлення. Цього дня православна церква вшановує Феодосія Великого. За старим календарем сьогодні згадують 14000 дітей, убитих у Вифлеємі.
Про те, яке свято сьогодні 11 січня, а також про його головні заборони, історію та традиції розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Історія церковного свята
Преподобний Феодосій народився в Каппадокії наприкінці V століття. Його батьками були благочестиві християни, які передали синові віру.
Дитинстві Феодосій просив Господа про допомогу віднайти шлях істинний, а в підлітковому віці відвідав Єрусалим. Прагнучи смиренного усамітненого життя, святий оселився в пустельній печері в Палестині. За переказами, саме там колись ночували три волхви, які йшли поклонитися народженому Ісусу.
Феодосій прожив в печері 30 років в безперервній молитві. Згодом до преподобного почали приходити сподвижники, тож Феодосію довелося шукати місце для більшої обителі.
Таким чином Феодосій заснував перший чернечий монастир, який надавав допомогу нужденним, а також притулок мандрівникам. Милостивість преподобного творила дива: навіть коли до монастиря приходило більше людей, ніж могла прийняти обитель, в хлібопекарні з'являвся хліб.
Однак під час правління імператора Анастасія почалися гоніння християн. Преподобний захищав віру, за що його ув'язнили - але незабаром звільнили після смерті правителя.
Крім цього, за життя Феодосій був відомим даром зцілень та визволення від напастей. Преподобний мирно спочив у віці 105 років.
Головні прикмети цього дня
- Якщо сьогодні скиглять собаки, а коти багато бурчать - можуть бути хвороби
- Якщо далеко в лісі чутно відлуння - до морозів
- Сьогодні у двір зайшов чужий кіт - до новин
Що сьогодні не можна робити
За народними прикметами і переконаннями, сьогодні не можна:
- підіймати чужі речі з землі
- виходити на двір до світанку
- стригти нігті та волосся
Пращури вірили в те, що сьогодні нечиста сила морозить повітря. Тому цього дня тепло вдягалися та топили піч.
У кого сьогодні день ангела
За новим стилем, 11 січня день ангела у власників таких імен: Михайло, Йосип, Федір, Теодор, Володимир, Віталій, Вольдемар, Микола, Степан.
А також за старим стилем сьогодні іменини відзначають: Єфросинія, Георгій, Веніамін, Єгор, Іван, Наталя, Лаврентій, Марк, Агрипина, Варвара, Ян, Ганна, Євдокія, Мотрона.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.