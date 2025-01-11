Церковный праздник 11 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Суббота 11 января - суббота после Богоявления. В этот день православная церковь чтит Феодосия Великого. По старому календарю сегодня вспоминают 14000 детей, убитых в Вифлееме.

О том, какой праздник сегодня 11 января, а также о его главных запретах, истории и традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Преподобный Феодосий родился в Каппадокии в конце V века. Его родителями были благочестивые христиане, которые передали сыну веру.

В детстве Феодосий просил Господа о помощи обрести путь истинный, а в подростковом возрасте посетил Иерусалим. Стремясь к смиренной уединенной жизни, святой поселился в пустынной пещере в Палестине. По преданию, именно там когда-то ночевали три волхва, которые шли поклониться родившемуся Иисусу.

Феодосий прожил в пещере 30 лет в непрерывной молитве. Впоследствии к преподобному начали приходить сподвижники, поэтому Феодосию пришлось искать место для большей обители.

Таким образом Феодосий основал первый монашеский монастырь, который оказывал помощь нуждающимся, а также приют путешественникам. Милостивость преподобного творила чудеса: даже когда в монастырь приходило больше людей, чем могла принять обитель, в хлебопекарне появлялся хлеб.

Однако во время правления императора Анастасия начались гонения христиан. Преподобный защищал веру, за что его заключили в тюрьму - но вскоре освободили после смерти правителя.

Кроме этого, при жизни Феодосий был известен даром исцелений и освобождения от напастей. Преподобный мирно почил в возрасте 105 лет.

Главные приметы этого дня

Если сегодня скулят собаки, а коты много ворчат - могут быть болезни

Если далеко в лесу слышно эхо - к морозам

Сегодня во двор зашел чужой кот - к новостям

Что сегодня нельзя делать

По народным приметам и убеждениям, сегодня нельзя:

поднимать чужие вещи с земли

выходить во двор до рассвета

стричь ногти и волосы

Предки верили в то, что сегодня нечистая сила морозит воздух. Поэтому в этот день тепло одевались и топили печь.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 11 января день ангела у владельцев таких имен: Михаил, Иосиф, Федор, Теодор, Владимир, Виталий, Вольдемар, Николай, Степан.

А также по старому стилю сегодня именины отмечают: Ефросинья, Георгий, Вениамин, Егор, Иван, Наталья, Лаврентий, Марк, Агриппина, Варвара, Ян, Анна, Евдокия, Матрона.