Церковне свято 11 липня: що заборонено робити цього особливого дня, кому потрібно молитися

У чому суть свята

Мученик Кір був лікарем і лікував людей безкоштовно і багатьох людей звернув до християнства. За часів гонінь він перебрався до Аравійської пустелі і продовжував молитвою зцілювати хвороби. Слава лікаря поширилася на багато міст і залучила до нього воїна Іоанна. Солдат оселився у святого і став його учнем. Почувши про те, що в місті Каноні язичники схопили християнку та трьох її дочок, Кір та Іван прийшли до міста.

Вони боялися, що жінка зречеться віри, бачачи страждання дітей. Тоді іновірці ув'язнили лікаря та його учня, довго мучили їх, а потім обезголовили.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Вважалося, що 11 липня - останній день, коли рослина має цілющу силу. Плели з кропиви полотна і ткали хрести, вірячи, що вони лікують хвороби.

Головні прикмети 11 липня

Якщо у цей день нечутно зозулі, то зима буде ранньою та сніжною.

Дозріває чорниця - починай косити жито

Худоба збивається в купу - до негоди

Стара кішка починає грати - бути дощу

Голки будяка розм'якли і не колються - до дощу

Мокре літо - осінь буде ясна

На сосні багато шишок - добре вродить ячмінь

Що сьогодні не можна робити

Заборонено виливати питну воду. В іншому випадку може початися посуха. Якщо в процесі готування все ж таки потрібно злити рідину, то зробіть це під дерево або полийте рослини. У цей день не варто сваритися або навіть просто поганословити. Сни не матимуть особливого значення. Тому після пробудження можна зі спокійною совістю забути все, що наснилося.

Сьогодні, 11 липня, іменини відзначають власники таких імен: Ян, Сергій, Павло, Йосип, Іван, Григорій, Герман, Василь.

Кому помолитися

Ти, що пройшов через вогонь випробувань і залишився вірним своєму Господу, моли за мене перед Божим Троном. Допоможи у духовному зростанні і покаянні, щоб зміг я знайти спасіння і благодать у Христі.

Молюся, щоб твоя світла прикладна дорога віри та сповідання стала натхненням для мене. Нехай твоя сильна воля і стійкість пробуджують у мені сміливість і витримку у подоланні життєвих труднощів і спокус.

Допоможи визнати свої гріхи, знайти внутрішнє очищення і змінити своє життя на краще. Даруй мені мудрість і силу, щоб шукати правду, служити ближньому і жити за заповітами Божими.

І хай життя моє буде сповнене вірою, надією і любов'ю до Бога і до ближніх.