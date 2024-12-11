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Церковне свято 11 грудня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Середа 11 грудня 2024 06:00
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Церковне свято 11 грудня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Яке свято 11 грудня (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

11 грудня церква вшановує пам'ять преподобного Даниїла Стовпника. Дата вшанування за новим календарем припадає на день вічного спочину святого.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, а також про те, хто сьогодні святкує день ангела.

Історія свята

Відповідно до переказів з церковних книг, Даниїл Стовпник народився в III столітті, в месопотамському селі Віфара. Ім'я святому допоміг вибрати ігумен - це відбулося, коли хлопцю виповнилось 5 років.

Оскільки матір Даниїла, Марфа, тривалий час не могла завагітніти, вона та її чоловік Ілля хотіли, щоб син отримав ім'я з благовоління Божого. В 12 років хлопець таємно пішов до монастиря.

Це була доля парубка: просячи в молитвах про довгоочікувану дитину, Марфа та Ілля дали обітницю, що маля присвятить життя Господу.

Батьки підтримали сина в його рішення та часто відвідували його до постригу. Відвідавши святого Симеона Стовпника, Даниїл вирішив також нести подвиг - отримавши видіння, преподобний залишив обитель і вирушив у Фригійську пустелю.

Місце відлюдництва святого притягувало стражденних, яких преподобний міг зцілити молитвами. Помер Даниїл Стовпник у глибокій старості, 11 грудня.

Що сьогодні не можна робити

Щоб не накликати невдачу, сьогодні не можна:

  • злитися на щось або когось
  • думати лише про погане
  • позичати комусь гроші, речі або сіль
  • шити та вишивати
  • займатися важкою працею

Сьогодні триває Різдвяний піст, тож його заборони поширюються на 11 грудня.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Якщо сьогодні птахи кричать під вікнами - варто чекати на радісні новини
  • 11 грудня погода без опадів - літо буде теплим та без дощів
  • Якщо свині у хліві верещать - зима буде тривалою та холодною
  • Сьогодні рано темнішає - до морозів

У кого день ангела сьогодні

За новим стилем сьогодні іменини святкують: Лука, Данило, Петро, Іван, Микола.

Крім цього, за старим стилем 11 грудня день ангела відзначають: Андрій, Данило, Василь, Микола, Ганна, Павло, Іван, Костянтин, Григорій, Олексій, Петро, Сергій, Тимофій, Степан.

Які свята відзначають в світі

11 грудня в світі відзначають такі свята і події:

  • Всесвітній день хворого на бронхіальну астму
  • День застосунків
  • День збору їжі для нужденних тварин
  • Міжнародний день гір
  • Міжнародний день танго
  • День заснування дитячого фонду ООН UNICEF

Раніше ми писали про те, хто святкує день ангела в грудні.

Також читайте, чи можна відзначати День святого Миколая двічі.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Фонд пам'яті блаженнішого митрополита Мефодія, Церковний календар, DayToday, Вікіпедія.

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