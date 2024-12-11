Церковне свято 11 грудня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
11 грудня церква вшановує пам'ять преподобного Даниїла Стовпника. Дата вшанування за новим календарем припадає на день вічного спочину святого.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, а також про те, хто сьогодні святкує день ангела.
Історія свята
Відповідно до переказів з церковних книг, Даниїл Стовпник народився в III столітті, в месопотамському селі Віфара. Ім'я святому допоміг вибрати ігумен - це відбулося, коли хлопцю виповнилось 5 років.
Оскільки матір Даниїла, Марфа, тривалий час не могла завагітніти, вона та її чоловік Ілля хотіли, щоб син отримав ім'я з благовоління Божого. В 12 років хлопець таємно пішов до монастиря.
Це була доля парубка: просячи в молитвах про довгоочікувану дитину, Марфа та Ілля дали обітницю, що маля присвятить життя Господу.
Батьки підтримали сина в його рішення та часто відвідували його до постригу. Відвідавши святого Симеона Стовпника, Даниїл вирішив також нести подвиг - отримавши видіння, преподобний залишив обитель і вирушив у Фригійську пустелю.
Місце відлюдництва святого притягувало стражденних, яких преподобний міг зцілити молитвами. Помер Даниїл Стовпник у глибокій старості, 11 грудня.
Що сьогодні не можна робити
Щоб не накликати невдачу, сьогодні не можна:
- злитися на щось або когось
- думати лише про погане
- позичати комусь гроші, речі або сіль
- шити та вишивати
- займатися важкою працею
Сьогодні триває Різдвяний піст, тож його заборони поширюються на 11 грудня.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Якщо сьогодні птахи кричать під вікнами - варто чекати на радісні новини
- 11 грудня погода без опадів - літо буде теплим та без дощів
- Якщо свині у хліві верещать - зима буде тривалою та холодною
- Сьогодні рано темнішає - до морозів
У кого день ангела сьогодні
За новим стилем сьогодні іменини святкують: Лука, Данило, Петро, Іван, Микола.
Крім цього, за старим стилем 11 грудня день ангела відзначають: Андрій, Данило, Василь, Микола, Ганна, Павло, Іван, Костянтин, Григорій, Олексій, Петро, Сергій, Тимофій, Степан.
Які свята відзначають в світі
11 грудня в світі відзначають такі свята і події:
- Всесвітній день хворого на бронхіальну астму
- День застосунків
- День збору їжі для нужденних тварин
- Міжнародний день гір
- Міжнародний день танго
- День заснування дитячого фонду ООН UNICEF
Раніше ми писали про те, хто святкує день ангела в грудні.
Також читайте, чи можна відзначати День святого Миколая двічі.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Фонд пам'яті блаженнішого митрополита Мефодія, Церковний календар, DayToday, Вікіпедія.