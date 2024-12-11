Церковне свято 11 грудня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

11 грудня церква вшановує пам'ять преподобного Даниїла Стовпника. Дата вшанування за новим календарем припадає на день вічного спочину святого.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, а також про те, хто сьогодні святкує день ангела.

Історія свята

Відповідно до переказів з церковних книг, Даниїл Стовпник народився в III столітті, в месопотамському селі Віфара. Ім'я святому допоміг вибрати ігумен - це відбулося, коли хлопцю виповнилось 5 років.

Оскільки матір Даниїла, Марфа, тривалий час не могла завагітніти, вона та її чоловік Ілля хотіли, щоб син отримав ім'я з благовоління Божого. В 12 років хлопець таємно пішов до монастиря.

Це була доля парубка: просячи в молитвах про довгоочікувану дитину, Марфа та Ілля дали обітницю, що маля присвятить життя Господу.

Батьки підтримали сина в його рішення та часто відвідували його до постригу. Відвідавши святого Симеона Стовпника, Даниїл вирішив також нести подвиг - отримавши видіння, преподобний залишив обитель і вирушив у Фригійську пустелю.

Місце відлюдництва святого притягувало стражденних, яких преподобний міг зцілити молитвами. Помер Даниїл Стовпник у глибокій старості, 11 грудня.

Що сьогодні не можна робити

Щоб не накликати невдачу, сьогодні не можна:

злитися на щось або когось

думати лише про погане

позичати комусь гроші, речі або сіль

шити та вишивати

займатися важкою працею

Сьогодні триває Різдвяний піст, тож його заборони поширюються на 11 грудня.

Народні прикмети і традиції цього дня

Якщо сьогодні птахи кричать під вікнами - варто чекати на радісні новини

11 грудня погода без опадів - літо буде теплим та без дощів

Якщо свині у хліві верещать - зима буде тривалою та холодною

Сьогодні рано темнішає - до морозів

У кого день ангела сьогодні

За новим стилем сьогодні іменини святкують: Лука, Данило, Петро, Іван, Микола.

Крім цього, за старим стилем 11 грудня день ангела відзначають: Андрій, Данило, Василь, Микола, Ганна, Павло, Іван, Костянтин, Григорій, Олексій, Петро, Сергій, Тимофій, Степан.

Які свята відзначають в світі

11 грудня в світі відзначають такі свята і події: