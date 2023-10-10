Церковне свято 10 жовтня: що сьогодні не можна робити, щоб не було лиха
10 жовтня 2023 року православні християни відзначають день пам'яті мучеників Євлампія та Євлампії. Йдеться про брата та сестру, які померли від рук гонителів.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Традиції цього дня
На Євлампія день значно зменшується. Наші пращури говорили: "Євлампій скіпку відщеплює, вогонь роздмухує і темряви висвітлює".
Загалом у цей день розщеплювали поліно на скіпку. Лучини встановлювали у спеціальні світильники під кутом 10-15 градусів. Пристосування для зміцнення палаючої лучини отримало назву світець. У давнину погоду цього дня визначали, якою буде зима.
Головні прикмети 10 жовтня
- Якщо на Євлампія сльота та бруд, то сніг не випаде до самої Казанської.
- Якщо у цей день мороз не вдарив, то зима не настане у найближчі чотири тижні.
- Якщо упродовж дня західна частина неба чиста, то дощу не чекай.
- Листя на вербі почали знизу жовтіти і облітати – зима буде рання.
- Вітер зі сходу чи півночі – до похолодання.
Що не можна робити у цей день
- У цей день не можна одружуватися - він вважається нещасливим.
- Не можна розпочинати нові справи – буде невдача.
- Не робіть важливих покупок - речі будуть недовговічні.
День ангела сьогодні святкують : Андрій, Василь, Інокентій. Привітайте з іменинами цих людей!
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