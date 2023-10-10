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Церковный праздник 10 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не было беды

Вторник 10 октября 2023 06:00
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Церковный праздник 10 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не было беды Какой церковный праздник 10 октября (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

10 октября 2023 года православные христиане отмечают день памяти мучеников Евлампия и Евлампии. Речь идет о брате и сестре, которые умерли от рук гонителей.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

На Евлампия день значительно уменьшается. Наши предки говорили: "Евлампий лучину отщепляет, огонь раздувает и потемки освещает".

Обычно в этот день расщепляли поленья на лучину. Лучины устанавливали в специальные светильники под углом 10-15 градусов. Приспособление для укрепления горящей лучины получило название светец. По погоде этого дня определяли, какой будет зима.

Главные приметы 10 октября

  • Если на Евлампия слякоть и грязь, то снег не выпадет до самой Казанской.
  • Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит в ближайшие четыре недели.
  • Если на протяжении дня западная часть неба чистая, то дождя не жди.
  • Листья на иве начали снизу желтеть и облетать – зима будет ранняя.
  • Ветер с востока или севера – к похолоданию.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя сочетаться браком - он считается несчастливым.
  • Нельзя начинать новые дела - будет неудача.
  • Не делайте важные покупки - вещи будут недолговечны.

День ангела сегодня празднуют: Андрей, Василий, Иннокентий. Поздравьте с именинами этих людей!

Ранее мы рассказывали, какие праздники будут в октябре 2023 года.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

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