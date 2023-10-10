Церковный праздник 10 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не было беды
10 октября 2023 года православные христиане отмечают день памяти мучеников Евлампия и Евлампии. Речь идет о брате и сестре, которые умерли от рук гонителей.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
На Евлампия день значительно уменьшается. Наши предки говорили: "Евлампий лучину отщепляет, огонь раздувает и потемки освещает".
Обычно в этот день расщепляли поленья на лучину. Лучины устанавливали в специальные светильники под углом 10-15 градусов. Приспособление для укрепления горящей лучины получило название светец. По погоде этого дня определяли, какой будет зима.
Главные приметы 10 октября
- Если на Евлампия слякоть и грязь, то снег не выпадет до самой Казанской.
- Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит в ближайшие четыре недели.
- Если на протяжении дня западная часть неба чистая, то дождя не жди.
- Листья на иве начали снизу желтеть и облетать – зима будет ранняя.
- Ветер с востока или севера – к похолоданию.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день нельзя сочетаться браком - он считается несчастливым.
- Нельзя начинать новые дела - будет неудача.
- Не делайте важные покупки - вещи будут недолговечны.
День ангела сегодня празднуют: Андрей, Василий, Иннокентий. Поздравьте с именинами этих людей!
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