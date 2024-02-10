Церковне свято 10 лютого: що сьогодні треба обов'язково зробити, щоб покращити фінансовий стан

Історія свята

Преподобний Прохор Печерський родом був зі Смоленська, але став монахом у Києво-Печерському монастирі. Він вів аскетичний спосіб життя, замість хліба їв лободу, через що його прозвали "лободником". Коли настав голод, то він збирав лободу, випікав із неї хліб і роздавав бідним.

За переказами, Прохор начебто зміг навіть перетворити золу на сіль, коли вона була у великому дефіциті. Коли про це диво дізнався князь Святополк, то сильно увірував у християнство.

Наші предки у цей день розпочинали лікування серйозних хвороб - це гарантувало одужання. Також на це свято люди клали гроші на кухонний стіл, щоб фінансовий стан поліпшився.

Прикмети дня

якщо нема снігу - до кінця зими серйозних снігопадів не буде

дрозди співають - буде рання і тепла весна

якщо вночі вдарив мороз, а вдень потепліло - погода в березні буде мінливою

багато зірок - буде ясна і безвітряна погода

йде дощ - березень буде дощовим

Що не можна сьогодні робити

ходити в ліс, поле і на водойми без великої потреби

сваритися і лихословити

чоловікам не можна братися за важку роботу, бо вважається, що вона їм не вдасться

перераховувати дрібні гроші в цей день, бо будете бідувати цілий рік

не варто у цей день одружуватися, бо молодята часто сваритимуться

їсти рибу і морепродукти, бо ризикуєте заробити хвороби шлунка

День ангела сьогодні святкують: Порфирій, Ганна, Валентина, Геннадій, Антон, Василь, Галина, Семен, Петро, Григорій, Аркадій, Іван, Карп і Герман.

Молитва за мир і добробут у сім'ї

"Господи, Ісусе Христе, Боже наш! Ти обіцяв пречистими устами Своїми: "Якщо двоє з вас дійдуть згоди на землі просити про всяку річ, то хоч би що вони попросили, буде їм від Отця Мого Небесного, бо де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там Я серед них".

Незмінні слова Твої, Господи, милосердя Твоє неосяжне i чоловіколюбності Твоїй немає кінця. Тому й ми, раби Твої, згодившись між собою, усердно просимо: спаси, Господи, і помилуй рабів Твоїх (імена) і всіх, у кого руйнуються сім'ї. Зміцни родини їхні, утверди любов між ними. Нехай налаштується життя їхнє не за людською грішною волею, але за Твоїм святим Промислом. Нехай прославиться в них святе ім'я Твоє на віки віків". Амінь.