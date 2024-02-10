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Церковне свято 10 лютого: що сьогодні треба обов'язково зробити, щоб покращити фінансовий стан

Яке свято 10 лютого (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

10 лютого церква за новим календарем вшановує преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, за старим стилем у цей день молилися до проповідника і богослова Єфрема Сирина.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Преподобний Прохор Печерський родом був зі Смоленська, але став монахом у Києво-Печерському монастирі. Він вів аскетичний спосіб життя, замість хліба їв лободу, через що його прозвали "лободником". Коли настав голод, то він збирав лободу, випікав із неї хліб і роздавав бідним.

За переказами, Прохор начебто зміг навіть перетворити золу на сіль, коли вона була у великому дефіциті. Коли про це диво дізнався князь Святополк, то сильно увірував у християнство.

Наші предки у цей день розпочинали лікування серйозних хвороб - це гарантувало одужання. Також на це свято люди клали гроші на кухонний стіл, щоб фінансовий стан поліпшився.

Прикмети дня

  • якщо нема снігу - до кінця зими серйозних снігопадів не буде
  • дрозди співають - буде рання і тепла весна
  • якщо вночі вдарив мороз, а вдень потепліло - погода в березні буде мінливою
  • багато зірок - буде ясна і безвітряна погода
  • йде дощ - березень буде дощовим

Що не можна сьогодні робити

  • ходити в ліс, поле і на водойми без великої потреби
  • сваритися і лихословити
  • чоловікам не можна братися за важку роботу, бо вважається, що вона їм не вдасться
  • перераховувати дрібні гроші в цей день, бо будете бідувати цілий рік
  • не варто у цей день одружуватися, бо молодята часто сваритимуться
  • їсти рибу і морепродукти, бо ризикуєте заробити хвороби шлунка

День ангела сьогодні святкують: Порфирій, Ганна, Валентина, Геннадій, Антон, Василь, Галина, Семен, Петро, Григорій, Аркадій, Іван, Карп і Герман.

Молитва за мир і добробут у сім'ї

"Господи, Ісусе Христе, Боже наш! Ти обіцяв пречистими устами Своїми: "Якщо двоє з вас дійдуть згоди на землі просити про всяку річ, то хоч би що вони попросили, буде їм від Отця Мого Небесного, бо де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там Я серед них".

Незмінні слова Твої, Господи, милосердя Твоє неосяжне i чоловіколюбності Твоїй немає кінця. Тому й ми, раби Твої, згодившись між собою, усердно просимо: спаси, Господи, і помилуй рабів Твоїх (імена) і всіх, у кого руйнуються сім'ї. Зміцни родини їхні, утверди любов між ними. Нехай налаштується життя їхнє не за людською грішною волею, але за Твоїм святим Промислом. Нехай прославиться в них святе ім'я Твоє на віки віків". Амінь.

 

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

Переглядайте також новий церковний календар на лютий.

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