Церковне свято 10 листопада: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія церковного свята

Апостоли Сосипатр, Куарт, Тертій, Олімп, Родіон та Єраст були обрані до апостолів від 70-ти. Відомо, що вони жили орієнтовно в І столітті.

За біблійними переказами, Родіон та Олімп супроводжували до Риму святого апостола Петра і разом загинули від імператора Нерона. На відміну від них, Сосипатр, який був єпископом Іконії, помер у глибокій старості. За життя апостола хотіли стратити за віру, проте він лишився неушкодженим.

Другим єпископом Іконії був Тертій. Він зміг записати послання до римлян від Павла, захищав християнську віру та мирно помер в рідному місті.

Як відомо з переказів, апостол Єраст спочатку був дияконом в Єрусалимській Церкві, потім став єпископом в Панеаде.

Також мирно спочив апостол Куарт. Він був єпископом міста Беріт та навернув у християнство багатьох язичників, пройшовши через багато страждань.

Ким був святий мученик Орест

Орест народився наприкінці III століття в Тіані, за часів правління Діоклетіана. В дитинстві Орест прийняв християнство, а в дорослому віці став освіченим та майстерним лікарем.

За наказом імператора в місто прибув Максимін, який полював на християн. Спершу Оресту пропонували багатство та славу за поклоніння язичницьким богам.

Проте лікар відмовився зрадити свою віру, за що розлючений Максимін звелів стратити святого в муках. Вважається, що житіє святомученика написав чернець Києво-Печерської лаври, після того, як святий з'явився йому у сні.

Важливі заборони 10 листопада

10 листопада дме сильний вітер - буде похолодання і хуртовини

Сьогодні гучно співають горобці - погода буде теплою

10 листопада на вишні залишилось листя - сніг, який випав, скоро розтане

Якщо сьогодні дощить, зима буде теплою

Головні прикмети цього дня

Сьогодні не можна багато сміятися - це накличе горе

10 листопада не варто планувати дальні поїздки - можуть виникнути раптові проблеми

Не рекомендують сьогодні позичати щось сусідам - щастя може піти з родини

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 10 листопада іменини у людей з такими іменами: Олександр, Денис, Ганна, Костянтин, Іван, Михайло, Микола, Борис, Олексій, Георгій, Петро, Ольга.

Крім цього, за старим стилем сьогодні святкують день ангела: Ганна, Арсеній, Георгій, Дмитро, Максим, Іван, Микола, Степан.

Яке сьогодні свято у світі

10 листопада відзначають такі свята: