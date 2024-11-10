Церковне свято 10 листопада: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

10 листопада - 20 неділя після П'ятдесятниці. Сьогодні церква вшановує апостолів від 70-ти - Олімпа, Єраста, Родіона, Куарта, Тертія та Сосипатра. Також згадують діяння мученика Ореста.
Про те, яке свято 10 листопада, а також про важливі заборони та історію цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Апостоли Сосипатр, Куарт, Тертій, Олімп, Родіон та Єраст були обрані до апостолів від 70-ти. Відомо, що вони жили орієнтовно в І столітті.
За біблійними переказами, Родіон та Олімп супроводжували до Риму святого апостола Петра і разом загинули від імператора Нерона. На відміну від них, Сосипатр, який був єпископом Іконії, помер у глибокій старості. За життя апостола хотіли стратити за віру, проте він лишився неушкодженим.
Другим єпископом Іконії був Тертій. Він зміг записати послання до римлян від Павла, захищав християнську віру та мирно помер в рідному місті.
Як відомо з переказів, апостол Єраст спочатку був дияконом в Єрусалимській Церкві, потім став єпископом в Панеаде.
Також мирно спочив апостол Куарт. Він був єпископом міста Беріт та навернув у християнство багатьох язичників, пройшовши через багато страждань.
Ким був святий мученик Орест
Орест народився наприкінці III століття в Тіані, за часів правління Діоклетіана. В дитинстві Орест прийняв християнство, а в дорослому віці став освіченим та майстерним лікарем.
За наказом імператора в місто прибув Максимін, який полював на християн. Спершу Оресту пропонували багатство та славу за поклоніння язичницьким богам.
Проте лікар відмовився зрадити свою віру, за що розлючений Максимін звелів стратити святого в муках. Вважається, що житіє святомученика написав чернець Києво-Печерської лаври, після того, як святий з'явився йому у сні.
За новим стилем, 10 листопада іменини у людей з такими іменами: Олександр, Денис, Ганна, Костянтин, Іван, Михайло, Микола, Борис, Олексій, Георгій, Петро, Ольга.
Крім цього, за старим стилем сьогодні святкують день ангела: Ганна, Арсеній, Георгій, Дмитро, Максим, Іван, Микола, Степан.
10 листопада відзначають такі свята:
Раніше ми повідомляли про те, коли будуть Різдво, Водохреща і День святого Миколая.
Крім цього, писали про свята і вихідні в листопаді.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.