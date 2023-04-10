Церковне свято 10 квітня: що треба зробити сьогодні, прикмети і дні ангела

10 квітня за православним календарем відзначається пам'ять преподобного Іларіона Нового, який був ігуменом Пелікітським. В народі цей день називали "Виверни голоблі", і мав він здавна особливі традиції й заборони.

Що можна і не можна робити на Іларіона, кого привітати з днем ангела - дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.

Важливі традиції, що треба зробити

Таку незвичну назву - Виверни голоблі, цей день отримав через те, що до 10 квітня погода ставала теплішою, і снігу вже не очікували. Тож на Іларіона наші пращури прибирали сани і звільняли їх від голоблі (жердини, які розташовуються по боках коня, якого впрягали у сани).

10 квітня славили рослину мати-й-мачуху. Ця квітка розпускається одною з перших. Вважалося, якщо мати-й-мачуха вже зацвіла - це дуже хороший знак.

У цей день жінки плели вінок з цієї квітки і давали чоловікові або дитині, щоб рідна людина була здоровою.

Для захисту від хвороб в цю дату також рекомендується випити чай з мати-й-мачухи.

У цей день можна сміливо вирушати у подорожі, а також рекомендується у цей день завершити всі заплановані раніше справи.

За народними повір'ями, 10 квітня народжуються сонячні і оптимістичні люди.

Що заборонено робити 10 квітня

Не варто сьогодні пропускати сніданок, щоб не захворіти.

Не можна погано говорити про покійних сьогодні, інакше наведете на себе біду.

Цей день - невдалий для рукоділля, шиття, малювання.

Не можна обманювати, сваритися та випивати.

У цей день не варто щось позичати або ж починати нові справи.

Не слід у цей день з'ясовувати стосунки.

Прикмети на Іларіона

Дощовий день обіцяє хороший урожай.

Грім в цей день - до затяжних дощів.

Туман і іній вранці цього дня передвіщають багатий урожай фруктів, овочів і злаків.

Сороки сидять низько на деревах - до похолодання, високо - до теплої погоди.

10 квітня День ангела відзначають:

Марія, Іларіон, Степан, Боян, Євстрат, Ілля, Лазар, Сава.

Зазначимо, що сьогодні також починається Страсний тиждень. Що не можна робити у Великий понеділок, ви можете дізнатися за посиланням.