Церковне свято 10 квітня: що треба зробити сьогодні, прикмети і дні ангела
10 квітня за православним календарем відзначається пам'ять преподобного Іларіона Нового, який був ігуменом Пелікітським. В народі цей день називали "Виверни голоблі", і мав він здавна особливі традиції й заборони.
Що можна і не можна робити на Іларіона, кого привітати з днем ангела - дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.
Важливі традиції, що треба зробити
Таку незвичну назву - Виверни голоблі, цей день отримав через те, що до 10 квітня погода ставала теплішою, і снігу вже не очікували. Тож на Іларіона наші пращури прибирали сани і звільняли їх від голоблі (жердини, які розташовуються по боках коня, якого впрягали у сани).
10 квітня славили рослину мати-й-мачуху. Ця квітка розпускається одною з перших. Вважалося, якщо мати-й-мачуха вже зацвіла - це дуже хороший знак.
У цей день жінки плели вінок з цієї квітки і давали чоловікові або дитині, щоб рідна людина була здоровою.
Для захисту від хвороб в цю дату також рекомендується випити чай з мати-й-мачухи.
У цей день можна сміливо вирушати у подорожі, а також рекомендується у цей день завершити всі заплановані раніше справи.
За народними повір'ями, 10 квітня народжуються сонячні і оптимістичні люди.
Що заборонено робити 10 квітня
- Не варто сьогодні пропускати сніданок, щоб не захворіти.
- Не можна погано говорити про покійних сьогодні, інакше наведете на себе біду.
- Цей день - невдалий для рукоділля, шиття, малювання.
- Не можна обманювати, сваритися та випивати.
- У цей день не варто щось позичати або ж починати нові справи.
- Не слід у цей день з'ясовувати стосунки.
Прикмети на Іларіона
- Дощовий день обіцяє хороший урожай.
- Грім в цей день - до затяжних дощів.
- Туман і іній вранці цього дня передвіщають багатий урожай фруктів, овочів і злаків.
- Сороки сидять низько на деревах - до похолодання, високо - до теплої погоди.
10 квітня День ангела відзначають:
Марія, Іларіон, Степан, Боян, Євстрат, Ілля, Лазар, Сава.
Зазначимо, що сьогодні також починається Страсний тиждень. Що не можна робити у Великий понеділок, ви можете дізнатися за посиланням.
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