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Церковный праздник 10 апреля: что нужно сделать сегодня, приметы и дни ангела

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Понедельник 10 апреля 2023 06:01
Церковный праздник 10 апреля: что нужно сделать сегодня, приметы и дни ангела Какой праздник 10 апреля (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

10 апреля по православному календарю отмечается память преподобного Иллариона Нового, бывшего игуменом Пеликитским. В народе этот день называли "Выверни оглобли".

Что можно и нельзя делать на Иллариона, кого поздравить с днем ангела - узнайте в материале Styler ниже.

Важные традиции, что нужно сделать

Такое необычное название - Выверни оглобли, этот день получил из-за того, что до 10 апреля погода становилась теплее, и снег уже не ожидали. Наши предки убирали сани и освобождали их от оглобли (жерди, которые располагаются по бокам коня, которого впрягали в сани).

10 апреля славили растение мать-и-мачеху. Этот цветок распускается одним из первых. Считалось, если мать-и-мачеха уже зацвела - это очень хороший знак.

В этот день женщины плели венок из этого цветка и давали мужчине или ребенку, чтобы родной человек был здоров.

Для защиты от болезней в эту дату также рекомендуется выпить чай из мать-и-мачехи.

В этот день можно смело отправляться в путешествия, а также рекомендуется в этот день завершить все запланированные дела.

По народным поверьям, 10 апреля рождаются солнечные и оптимистичные люди.

Что запрещено делать 10 апреля

  • Не стоит сегодня пропускать завтрак, чтобы не заболеть.
  • Нельзя плохо говорить об усопших сегодня, иначе наведете на себя беду.
  • Этот день - неудачный для рукоделия, шитья, рисования.
  • Нельзя обманывать, ссориться и выпивать.
  • В этот день не стоит что-то одалживать или начинать новые дела.
  • Не следует в этот день выяснять отношения.

Приметы на Иллариона

  • Дождливый день сулит хороший урожай.
  • Гром в этот день - к затяжным дождям.
  • Туман и иней утром в этот день предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.
  • Сороки сидят низко на деревьях - к похолоданию, высоко - к теплой погоде.

10 апреля День ангела отмечают:

Мария, Илларион, Степан, Боян, Евстрат, Илья, Лазарь, Савва.

Отметим, что сегодня также начинается Страстная неделя. Что нельзя делать в Великий понедельник, вы можете узнать по ссылке.

Раньше мы писали о 7 досадных ошибках в готовке паски, которые испортят праздничную выпечку.

Также узнайте, как испечь идеальную пасху из простейших продуктов.

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