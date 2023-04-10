Церковный праздник 10 апреля: что нужно сделать сегодня, приметы и дни ангела
10 апреля по православному календарю отмечается память преподобного Иллариона Нового, бывшего игуменом Пеликитским. В народе этот день называли "Выверни оглобли".
Что можно и нельзя делать на Иллариона, кого поздравить с днем ангела - узнайте в материале Styler ниже.
Важные традиции, что нужно сделать
Такое необычное название - Выверни оглобли, этот день получил из-за того, что до 10 апреля погода становилась теплее, и снег уже не ожидали. Наши предки убирали сани и освобождали их от оглобли (жерди, которые располагаются по бокам коня, которого впрягали в сани).
10 апреля славили растение мать-и-мачеху. Этот цветок распускается одним из первых. Считалось, если мать-и-мачеха уже зацвела - это очень хороший знак.
В этот день женщины плели венок из этого цветка и давали мужчине или ребенку, чтобы родной человек был здоров.
Для защиты от болезней в эту дату также рекомендуется выпить чай из мать-и-мачехи.
В этот день можно смело отправляться в путешествия, а также рекомендуется в этот день завершить все запланированные дела.
По народным поверьям, 10 апреля рождаются солнечные и оптимистичные люди.
Что запрещено делать 10 апреля
- Не стоит сегодня пропускать завтрак, чтобы не заболеть.
- Нельзя плохо говорить об усопших сегодня, иначе наведете на себя беду.
- Этот день - неудачный для рукоделия, шитья, рисования.
- Нельзя обманывать, ссориться и выпивать.
- В этот день не стоит что-то одалживать или начинать новые дела.
- Не следует в этот день выяснять отношения.
Приметы на Иллариона
- Дождливый день сулит хороший урожай.
- Гром в этот день - к затяжным дождям.
- Туман и иней утром в этот день предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.
- Сороки сидят низко на деревьях - к похолоданию, высоко - к теплой погоде.
10 апреля День ангела отмечают:
Мария, Илларион, Степан, Боян, Евстрат, Илья, Лазарь, Савва.
Отметим, что сегодня также начинается Страстная неделя. Что нельзя делать в Великий понедельник, вы можете узнать по ссылке.
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