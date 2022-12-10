Церковне свято 10 грудня: чим цей день небезпечний, що не можна робити
10 грудня православні згадують про святого Романа. 10 грудня православна церква також святкує Знамення Пресвятої Богородиці . У цей день вшановується пам'ять преподобної Богородиці. З'явився святий образ на Русі в XI столітті, а назву отримав після чуда, що сталося в 1170 під час заступництва Богоматері міста Новгорода та його жителів.
У матеріалі Styler ви прочитаєте про всі прикмети та заборони цього дня. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати з іменинами.
Що нам відомо про свято
На честь такого значущого дня у багатьох православних храмах відбудуться святкові богослужіння. Віруючі люди неодмінно намагатимуться їх відвідати. Якщо ж ви з якихось причин не зможете цього зробити, то прочитати молитву можна і вдома.
Після служби прийнято сім'єю зібратися за обідом. Однак не слід забувати, що День ікони Божої Матері "Знамення" святкується під час Різдвяного посту. З цієї причини слід дотримуватись відповідних обмежень у їжі.
Цього дня вшановується один із найважливіших образів у християнстві – ікона Пресвятої Богородиці, яка і називається "Знамення". На ній намальована Богоматір, яка молиться. Також на іконі зображено немовля Ісуса на грудях у Марії. Ця ікона вважається чудотворною.
Ікона "Знамення" (фото з відкритих джерел)
Головні прикмети цього дня
- 10 грудня дим із печі стелиться землею – буде відлига;
- якщо дим йде вгору стовпом, скоро прийдуть морози;
- корови соплять і пирхають - скоро буде похолодання;
- горобці дружно цвірінькають - чекай тепла.
Що не можна робити у цей день
- не можна в'язати чи шити,
- не можна лаятися,
- не можна впускати в дім старих, бідних та немічних,
- не можна лінуватися.
До речі, раніше ми писали про те, що священики думають про святкування Різдва 25 грудня.
А також розповідали про те, чи доречно відзначати свята під час війни.