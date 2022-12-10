Церковне свято 10 грудня: чим цей день небезпечний, що не можна робити

10 грудня православні згадують про святого Романа. 10 грудня православна церква також святкує Знамення Пресвятої Богородиці . У цей день вшановується пам'ять преподобної Богородиці. З'явився святий образ на Русі в XI столітті, а назву отримав після чуда, що сталося в 1170 під час заступництва Богоматері міста Новгорода та його жителів.

У матеріалі Styler ви прочитаєте про всі прикмети та заборони цього дня. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати з іменинами.

Що нам відомо про свято

На честь такого значущого дня у багатьох православних храмах відбудуться святкові богослужіння. Віруючі люди неодмінно намагатимуться їх відвідати. Якщо ж ви з якихось причин не зможете цього зробити, то прочитати молитву можна і вдома.

Після служби прийнято сім'єю зібратися за обідом. Однак не слід забувати, що День ікони Божої Матері "Знамення" святкується під час Різдвяного посту. З цієї причини слід дотримуватись відповідних обмежень у їжі.

Цього дня вшановується один із найважливіших образів у християнстві – ікона Пресвятої Богородиці, яка і називається "Знамення". На ній намальована Богоматір, яка молиться. Також на іконі зображено немовля Ісуса на грудях у Марії. Ця ікона вважається чудотворною.

Ікона "Знамення" (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня

10 грудня дим із печі стелиться землею – буде відлига;

якщо дим йде вгору стовпом, скоро прийдуть морози;

корови соплять і пирхають - скоро буде похолодання;

горобці дружно цвірінькають - чекай тепла.

Що не можна робити у цей день